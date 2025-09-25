Η Γαλλίδα που έχασε πάνω από 800.000 ευρώ από τον δήθεν «Μπραντ Πιτ» κυκλοφόρησε βιβλίο – Πώς την εξαπάτησαν πουλώντας της έρωτα

Η Αν Ντενουσατέλ, η γυναίκα που έπεσε θύμα απατεώνα που παρίστανε τον Μπραντ Πιτ και έχασε πάνω από 800.000 ευρώ, αποφάσισε να «εκμεταλλευτεί» αυτή την ιδιαίτερη φήμη που απέκτησε χάρη στην οδυνηρή εμπειρία της και διηγείται την ιστορία της στο νέο της βιβλίο.

Η 53χρονη Γαλλίδα – που αυτή την περίοδο ζει στον Μαυρίκιο – περιγράφει αναλυτικά το πώς έπεσε θύμα αυτής της απάτης – επενδύοντας όχι μόνο οικονομικά, αλλά και συναισθηματικά – στο νέο της βιβλίο με τίτλο «Je ne serai plus une proie» (Δεν θα είμαι πια θύμα), που κυκλοφόρησε στις 18 Σεπτεμβρίου.

«Όλοι είμαστε πιθανά θύματα των συναισθηματικών απάτων. Εγώ η ίδια ήμουν μια γυναίκα με κοινή λογική, με τα πόδια στη γη, που δούλευε», αφηγείται η 53χρονη διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων, σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τετάρτη στη εφημερίδα Le Monde με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του βιβλίου της.

Η Ντενουσατέλ στο βιβλίο της θέτει ερωτήματα, όπως το γιατί έπεσε θύμα αυτών των απατεώνων, ενώ μιλά και για τον δεύτερο σύζυγό της, με τον οποίο είχε εγκατασταθεί στο Μαυρίκιο. «Ήταν μια χρυσή φυλακή… Αποδείχθηκε εγωιστής, χειριστής», συνειδητοποιεί, αναφερόμενη σε μια οικονομική εξάρτηση.

Της ζήτησε δανεικά για θεραπεία

Υπενθυμίζεται ότι η 50χρονη είχε προσεγγιστεί από απατεώνα που παρίστανε τον Μπραντ Πιτ και της ζητούσε περίπου 800.000 ευρώ για να καλύψει τα έξοδα μιας θεραπείας που ακολουθούσε για τα νεφρά του.

Ο άνδρας ισχυρίστηκε πως δεν μπορούσε να πληρώσει τη θεραπεία μόνος του, καθώς οι λογαριασμοί του «είχαν παγώσει» προσωρινά, λόγω της διαδικασίας του διαζυγίου του με την Αντζελίνα Τζολί.

Μιλώντας στο γαλλικό κανάλι TF1, η 53χρονη γυναίκα, είχε δηλώσει πως αρχικά, την προσέγγισαν από ένα γυναικείο προφίλ που παρίστανε τη μητέρα του Μπραντ Πιτ.

Σύμφωνα με τον Guardian, η απάτη ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2023, όταν η Αν άνοιξε λογαριασμό στο Instagram για να μοιραστεί φωτογραφίες από διακοπές της στις Άλπεις.

«Μου έστειλε μήνυμα και μου έλεγε πως ο γιος της χρειαζόταν κάποια σαν εμένα», είπε η Αν, ενώ σημείωσε πως λίγες ημέρες αργότερα, επικοινώνησε μαζί της ο «ίδιος» ο Μπραντ Πιτ.

«Στην αρχή είπα στον εαυτό μου ότι ήταν ψεύτικο. Αλλά δεν είμαι συνηθισμένη στα social media και δεν καταλάβαινα τι πραγματικά συμβαίνει», εξήγησε.

Έφτιαξαν φωτογραφία με τεχνητή νοημοσύνη που έδειχνε τον Μπραντ Πιτ σε νοσοκομείο

Αφού μιλούσαν για ένα διάστημα, ο υποτιθέμενος «Μπραντ Πιτ» της ζήτησε δανεικά πάνω από 800.000 ευρώ για την θεραπεία που ακολουθούσε για τα νεφρά του. Για να την πείσει μάλιστα, ότι ο ηθοποιός βρίσκεται όντως πίσω από τον λογαριασμό, ο απατεώνας έστειλε εικόνες του Χολιγουντιανού σταρ σε νοσοκομειακό κρεβάτι, δημιουργημένες μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Νομίζοντας πως έχουν σχέση, η Αν έστειλε τελικά, τα χρήματα, ενώ χώρισε επίσης με τον σύζυγό της για να μπορέσει να είναι με τον Μπραντ Πιτ.