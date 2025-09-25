Η-εικονική-πραγματικότητα-των-δηλωθέντων-εισοδημάτων-στην-εφορία

Χρειάστηκε να περάσουν 15 ολόκληρα χρόνια για να καταγραφεί νέο «ιστορικό υψηλό» στο ύψος των δηλωθέντων εισοδημάτων στην εφορία.

Τo 2009, η εφορία κατέγραφε άθροισμα εισοδημάτων από το σύνολο των φυσικών προσώπων ύψους 100 δισ. ευρώ και το 2025 οι φορολογικές δηλώσεις αθροίζουν ποσό της τάξεως των 112 δισ. ευρώ.

Η ποσοστιαία αύξηση του 12% «ενσωματώνει» όλες τις προσπάθειες καταπολέμησης της φοροδιαφυγής αλλά και την ενεργοποίηση του «ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος» των αυτοαπασχολούμενων, το οποίο από μόνο του πρόσθεσε πάνω από 5 δισ. ευρώ στο συνολικό ποσό.

Επίσης, στα 112 δισ. ευρώ εμπεριέχεται και η εκτίναξη των εισοδημάτων από μερίσματα, τα οποία, μετά τη μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 5%, εκτινάχτηκαν σε επίπεδα άνω των 8 δισ. ευρώ ετησίως.

Τι δείχνουν τα στοιχεία; Ότι, ουσιαστικά, ακόμη δεν έχουν ανακτηθεί τα προ κρίσης εισοδήματα, ειδικά αν ληφθεί υπόψη και ο παράγοντας «πληθωρισμός», ο οποίος από το 2009 έχει αυξηθεί κατά 27,6%.

Πάντως, στο οικονομικό επιτελείο εκτιμούν ότι τα «ιστορικά ρεκόρ» σε επίπεδο δηλωθέντων εισοδημάτων θα συνεχιστούν και το 2026 και το 2027, λόγω της αύξησης της απασχόλησης, της επανέναρξης της διαδικασίας αύξησης των ονομαστικών αποδοχών μετά την υπερδεκαετή διαδικασία μείωσης ή «παγώματος» που έφερε η οικονομική κρίση, αλλά και των μέτρων περιορισμού της φοροδιαφυγής.

Απασχόληση

Ιστορικό υψηλό όσον αφορά το ύψος των δηλωθέντων εισοδημάτων αποτυπώνουν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι φετινές φορολογικές δηλώσεις. Η στατιστική επεξεργασία συνεχίζεται προκειμένου να οριστικοποιηθεί η εικόνα, όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι θα καταγραφεί αύξηση άνω του 5,5%, η οποία θα φέρει το ύψος των δηλωθέντων εισοδημάτων ακόμη και πάνω από τα 112 δισ. ευρώ, ποσό που δεν είχε καταγραφεί ούτε στην περίοδο πριν από το 2009.

Στο οικονομικό επιτελείο προβλέπουν περαιτέρω αύξηση και φέτος -τα εισοδήματα του 2025 θα αποκαλυφθούν το καλοκαίρι του 2026- αλλά και του χρόνου, με τις προβολές να φέρνουν το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα ακόμη και πάνω από τα 120 δισ. ευρώ έως το τέλος της επόμενης χρονιάς.

Μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης, αύξηση μισθών και συντάξεων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ενίσχυση του εισοδήματος λόγω υπερωριών, παράταση του εργασιακού βίου των συνταξιούχων, αλλά και καταγραφή μεγαλύτερης κερδοφορίας σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις -σε έναν βαθμό και λόγω των μέτρων για την έκδοση περισσότερων αποδείξεων ή ακόμη και του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος- συνθέτουν τον κατάλογο των παραμέτρων που φέρνουν την ετήσια αύξηση του δηλωθέντος εισοδήματος, η οποία εκτιμάται ότι στις φετινές φορολογικές δηλώσεις έχει ξεπεράσει τα 5-6 δισ. ευρώ συγκριτικά με τις δηλώσεις του 2024.

Το οικονομικό επιτελείο χρειάστηκε να επεξεργαστεί μέχρι… ευρώ τα στοιχεία των φετινών φορολογικών δηλώσεων προκειμένου να κοστολογήσει τον δημοσιονομικό αντίκτυπο της νέας φορολογικής «πολυκλίμακας».

Έτσι, σχημάτισε μια πρώτη εικόνα για το περιεχόμενό τους. Μόνο τα δηλωθέντα εισοδήματα μισθωτών, συνταξιούχων, αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών, έχουν -με τα μέχρι τώρα δεδομένα- υπερβεί τα 92-93 δισ. ευρώ, όταν στις φορολογικές δηλώσεις του 2024 (εισοδήματα του 2023) κινούνταν στα επίπεδα των 89 δισ. ευρώ.

Το σύνολο των εισοδημάτων του 2024 -με βάση το περιεχόμενο των φορολογικών δηλώσεωνκινήθηκε στα επίπεδα των 106 δισ. ευρώ, ενώ με τη… βοήθεια των τεκμηρίων, τελικώς το φορολογητέο εισόδημα σκαρφάλωσε στα 110 δισ. ευρώ. Για το 2025, εκτιμάται ότι μόλις μπουν τα στοιχεία και των τελευταίων φορολογικών δηλώσεων (υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες με τροποποιητικές δηλώσεις κ.λπ.) το δηλωθέν ποσό θα προσεγγίσει το ποσό που προαναφέρθηκε, δηλαδή τα 112 δισ. ευρώ.

Μερίσματα και ενοίκια

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα τελικά στοιχεία και για τις υπόλοιπες κατηγορίες των φορολογουμένων. Υπάρχει αύξηση στα εισοδήματα από ενοίκια -επί σειρά ετών κινούνταν σταθερά στα επίπεδα των 8-9 δισ. ευρώ ετησίως-, αλλά μένει να φανεί πόσο ανέβηκε το τελικό ποσό. Κανονικά, η αύξηση πρέπει να είναι αισθητή και λόγω της ανόδου της βραχυχρόνιας μίσθωσης και λόγω της αύξησης των ενοικίων στις μακροχρόνιες μισθώσεις, η οποία ήταν ήδη σε πλήρη εξέλιξη από τις αρχές του 2024. Τον κατάλογο των δηλωθέντων εισοδημάτων συμπληρώνουν τα μερίσματα, τα οποία εξακολουθούν να κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα (κοντά στα 9 δισ. ευρώ) και λόγω της συνεχιζόμενης βελτίωσης της κερδοφορίας αλλά και λόγω του πολύ ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος με την εφαρμογή του συντελεστή του 5%.

Αύξηση δηλωθέντων εισοδημάτων αναμένεται και στις φορολογικές δηλώσεις του 2026 και -ακόμη περισσότερο- στις δηλώσεις του 2027. Το 2025 έχει φέρει οριζόντιες αυξήσεις 40 ευρώ σε όλους τους μισθούς του Δημοσίου, νέα αύξηση της απασχόλησης, αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και ένα επιπλέον +2,5% στις κύριες συντάξεις.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περαιτέρω αύξηση των δηλωθέντων εισοδημάτων προς την περιοχή των 116-118 δισ. ευρώ, κάτι που θα εξαρτηθεί και από το πώς έχουν κινηθεί τα «φανερά» εισοδήματα από ενοίκια αλλά και από το ποιες είναι οι μεταβολές των μισθών στον ιδιωτικό τομέα πέραν της μεταβολής του κατώτατου μισθού.

Όσον αφορά το 2026, έχει ήδη δρομολογηθεί η αύξηση στους ένστολους (160.000 εργαζόμενοι θα λάβουν έναν με δύο μισθούς επιπλέον), η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού που θα επηρεάσει οριζόντια και τις αποδοχές στο Δημόσιο, ενώ για τους συνταξιούχους, το επιπλέον 2,4%-2,5% θα αφορά μεγαλύτερο αριθμό συνταξιούχων λόγω της παρέμβασης που θα γίνει στην προσωπική διαφορά. «Στοίχημα» για την επόμενη χρονιά είναι το κατά πόσο η μείωση των φορολογικών συντελεστών θα οδηγήσει και σε αύξηση των δηλωθέντων εισοδημάτων. Υπό προϋποθέσεις, τα δηλωθέντα εισοδήματα του 2026 θα ξεπεράσουν τα 120 δισ. ευρώ.