Η-intel-«πλεύρισε»-την-apple-για-επένδυση

Η Intel έχει προσεγγίσει την Apple για μια πιθανή επένδυση που θα προσφέρει στήριξη στη δοκιμαζόμενη εταιρεία ημιαγωγών η οποία εν μέρει ανήκει πλέον στην αμερικανική κυβέρνηση, μεταδίδει το -, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και δεν είναι βέβαιο ότι θα καταλήξουν σε συμφωνία.

Η Intel έχει προσεγγίσει την Apple για μια πιθανή επένδυση που θα προσφέρει στήριξη στη δοκιμαζόμενη εταιρεία ημιαγωγών η οποία εν μέρει ανήκει πλέον στην αμερικανική κυβέρνηση, μεταδίδει το -, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και δεν είναι βέβαιο ότι θα καταλήξουν σε συμφωνία.

Στον απόηχο του δημοσιεύματος, οι μετοχές της Intel εκτοξεύτηκαν έως 8% στα 31,70 δολάρια, ενώ η Apple υποχώρησε ελαφρά στα 252,29 δολάρια. Η κίνηση ακολουθεί τις πρόσφατες επενδύσεις των Nvidia Corp. και SoftBank Group στην Intel, συνολικού ύψους 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Intel έχει προσεγγίσει και άλλες εταιρείες για πιθανές επενδύσεις και συνεργασίες. Μια συμφωνία με την Apple, πελάτη της Intel που έχει στραφεί στους in-house επεξεργαστές τα τελευταία πέντε χρόνια, θα αποτελούσε επιβεβαίωση των προσπαθειών ανασυγκρότησης της εταιρείας, χωρίς όμως να υπάρχει πιθανότητα η Apple να επιστρέψει πλήρως στους επεξεργαστές της Intel. Τα πιο προηγμένα chips της κατασκευάζονται σήμερα από την Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Ο CEO της Intel, Lip-Bu Tan, επιδιώκει την ανάκαμψη της εταιρείας με στήριξη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η οποία απέκτησε τον Αύγουστο περίπου 10% των μετοχών της Intel, σε μια ασυνήθιστη συμφωνία που διαμεσολάβησε η κυβέρνηση Τραμπ. Παρά τη χρηματοδοτική ενίσχυση, η Intel αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, έχοντας χάσει την τεχνολογική πρωτοπορία της και μέρος του μεριδίου αγοράς της σε ανταγωνιστές όπως η AMD, ενώ δυσκολεύεται να επωφεληθεί από την εκρηκτική ζήτηση σε προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης.

Παρά τις δυσκολίες, οι επενδυτές εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι, με τη μετοχή να έχει αυξηθεί πάνω από 50% από τις αρχές Αυγούστου. Παράλληλα, η Apple επιδιώκει να δείξει επενδύσεις εντός των ΗΠΑ, με σχέδια ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τέσσερα χρόνια, περιλαμβανομένης επένδυσης 2,5 δισεκατομμυρίων στη Corning Inc., προμηθευτή γυαλιού της εταιρείας. Ο CEO της Apple, Tim Cook, σε συνέντευξή του στο CNBC, τόνισε ότι αυτές οι κινήσεις μπορούν να δημιουργήσουν «ντόμινο» που θα ενθαρρύνει κι άλλες εταιρείες να αυξήσουν την παραγωγή τους στις ΗΠΑ.