Θεοδωρικάκος:-Υπέρ-ιταλικού-μοντέλου-για-μείωση-ενεργειακού-κόστους

Οι έλεγχοι για παραπλανητικές εκπτώσεις θα συνεχιστούν και θα είναι σαρωτικοί, τόνισε στο ΣΚΑΙ 100,3 ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, με αφορμή την επιβολή προστίμων άνω των 2,2 εκατ. ευρώ στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και Lidl, για παραβάσεις του πλαφόν και του Κώδικα Δεοντολογίας.

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση της εταιρίας Σκλαβενίτη – ότι δεν υπήρξε παραβίαση του Κώδικα ∆εοντολογίας για τιμές που αναγράφονταν σε ταμπελάκια προϊόντων και ότι είχε ενημερωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης, ο κ Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς, σημειώνοντας ότι η επιχείρηση έχει δικαίωμα να πάει στα δικαστήρια. Κάλεσε μάλιστα την εταιρία να δώσει στη δημοσιότητα σχετική αλληλογραφία αν υπάρχει.

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι κατά τη θητεία του στο υπουργείο έχουν επιβληθεί πρόστιμα 22 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,5 σε πολυεθνικές.

Ο υπουργός τόνισε ότι τα πρόστιμα εισπράττονται όλα κανονικά και παρέπεμψε στην ΑΑΔΕ.

Για την προειδοποίηση του προέδρου του ΣΕΒ

Με αφορμή την προειδοποίηση του προέδρου του ΣΕΒ, Σπύρου Θεοδωρόπουλου ότι δύο μεγάλες εταιρείες – μέλη του ΣΕΒ, εξετάζουν το κλείσιμο δύο εργοστασίων τους λόγω υψηλού ενεργειακού κόστους, ο υπουργός σημείωσε ότι το ενεργειακό κόστος είναι το σοβαρότερο πρόβλημα της ελληνικής βιομηχανίας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τάχθηκε υπέρ της υιοθέτησης του ιταλικού μοντέλου, κάτι που θέλει και ο ΣΕΒ, κεντρική ιδέα του οποίου είναι ότι οι ίδιες οι επιχειρήσεις παράγουν και επενδύουν σε πράσινο ρεύμα και δανείζονται με μια συμφωνία με το κράτος.

Εξήγησε ότι πρόκειται για σχέδιο άμεσης δράσεως για το οποίο θα λάβει τις τελικές αποφάσεις ο πρωθυπουργός. Προανήγγειλε ότι την επομένη εβδομάδα θα υπάρξει σχετική συνεδρίαση. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι καμία επιχείρηση δεν πρέπει να κλείσει εξαιτίας ενεργειακού κόστους.

Προανήγγειλε ακόμα ότι τις επόμενες μέρες θα κατατεθεί νομοσχέδιο με 12 παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας.

Σχετικά με τις επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους από το 2004 έως το 2011 και πήραν χρήματα χωρίς να έχουν προχωρήσει τις επενδύσεις, είπε ότι το ποσό είναι 450 εκατ. ευρώ. Εξήγησε ότι αυτή τη στιγμή έχουν βεβαιωθεί στην ΑΑΔΕ 70 εκατ. που αφορούν υπαρκτές εταιρείες.

Ξεκαθάρισε ότι «θα φτάσουμε μέχρι το τελευταίο ευρώ». Προανήγγειλε ελέγχους και για τον αναπτυξιακό νόμο του 2016, ο οποίος μάλιστα – όπως είπε – είχε πιο ελαστικά κριτήρια. Σημείωσε ότι τα χρήματα θα επιστρέψουν σε πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις.

