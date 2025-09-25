Καταναλώνουμε-λιγότερο-λάδι-και-ψωμί-αλλά-το-πληρώνουμε-πιο-ακριβά

Τα στοιχεία για την ποσότητα που καταναλώθηκε αποκαλύπτουν πως σε βασικά είδη διατροφής απλά πληρώνουμε πιο ακριβά βασικά είδη διατροφής στα οποία μάλιστα περιορίζουμε την κατανάλωση.

Αύξηση της μέσης μηνιαίας δαπάνης καταγράφει η νέα ετήσια έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ για το 2024. Ωστόσο, τα στοιχεία που περιλαμβάνει για την ποσότητα που καταναλώθηκε αποκαλύπτουν πως σε βασικά είδη διατροφής απλά πληρώνουμε πιο ακριβά, ενώ μάλιστα περιορίζουμε την κατανάλωση.

Για παράδειγμα σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, παρατηρείται αύξηση το 2024 σε σχέση με το 2023 της μέσης μηνιαίας δαπάνης (τρέχουσες τιμές) σε έλαια και λίπη (12,6%). Ωστόσο, η μέση μηνιαία κατανάλωση (σε ποσότητα) ελαιολάδου μειώθηκε κατά 13,9% το 2024 (λόγω και της τότε έκρηξης τιμών).

Αντίστοιχα στον κλάδο αλεύρι, ψωμί, δημητριακά παρουσιάστηκε μείωση δαπάνης κατά 0,8% αλλά πολύ πιο μεγάλη μείωση κατανάλωσης (3,7%) σε είδη αρτοποιίας.

Αναλυτικά, η ΕΛΣΤΑΤ στην έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών για το 2024 πως στις περισσότερες κατηγορίες της ομάδας ειδών διατροφής και οινοπνευματωδών ποτών παρατηρούνται μειώσεις, ως εξής:

ελαιόλαδο, -13,9%

αυγά, -5,6%

οινοπνευματώδη ποτά, -5,5%

τσιγάρα, -4,2%

ψωμί, είδη αρτοποιίας, -3,7%

γάλα, -3,6%

φρούτα, -1,7%

λαχανικά, -0,8%

τυρί, -0,6%

Η μέση μηνιαία ποσότητα αυξήθηκε στις παρακάτω κατηγορίες της ομάδας ειδών διατροφής και οινοπνευματωδών:

ψάρια, 6,2%,

γιαούρτι, 3,6%,

ζυμαρικά, 0,7%,

ρύζι, 0,5%,

κρέας, 0,4%

Η μέση μηνιαία ποσότητα ενέργειας που καταναλώνεται στην κύρια κατοικία, παρουσίασε αύξηση στην ηλεκτρική ενέργεια, 8,3% και μείωση στα στερεά καύσιμα (καυσόξυλα, πελλέτες, πυρήνας κ.λπ.), κατά 16,2%, στο φυσικό αέριο κατά 14,8%, στα υγρά καύσιμα κατά 8,3% και στο υγραέριο κατά 0,1%.

Η πορεία των δαπανών

Η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών για αγορές το ίδιο διάστημα αυξήθηκε κατά 3,6% (στα 20.694,48 ευρώ το χρόνο ή 1.724,54 το μήνα).

Τα στοιχεία για τη δαπάνη δείχνουν πως το 50% των νοικοκυριών πληρώνουν περισσότερα από 1.338 ευρώ το μήνα. Τα νοικοκυριά που διαμένουν σε ενοικιασμένη κατοικία δαπανούν το 17,1% του προϋπολογισμού τους, κατά μέσο όρο για ενοίκιο.

Το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών του μέσου προϋπολογισμού των νοικοκυριών, σε τρέχουσες τιμές, αφορά στα είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά (20,7%), στη στέγαση (14,4%) και στις μεταφορές (13,3%), ενώ το μικρότερο μερίδιο των δαπανών (2,2%) αντιστοιχεί στην ασφάλεια και τις οικονομικές υπηρεσίες.

Για το φτωχότερο 20% του πληθυσμού, το μερίδιο της μέσης δαπάνης για είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά και στέγαση των νοικοκυριών ανέρχεται στο 55,9% των δαπανών των νοικοκυριών, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού ανέρχεται στο 24,7%.

Η υψηλότερη μέση ετήσια δαπάνη καταγράφηκε στην Περιφέρεια Αττικής και ανήλθε σε 24.363,24 ευρώ, ενώ η χαμηλότερη στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και ανήλθε σε 14.214,96 ευρώ.

Η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών το 2024 εμφανίζεται μειωμένη κατά 16,6% σε σύγκριση με το 2008.

Η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών για αγορές, το 2024, ανήλθε σε 20.694,48 ευρώ (1.724,54 ευρώ το μήνα), καταγράφοντας ετήσια αύξηση 3,6% σε σχέση με το 2023 (1.663,82 ευρώ). Σε σταθερές τιμές, η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών αυξήθηκε σε ποσοστό 1% ή 213,55 ευρώ, λόγω της επίδρασης του πληθωρισμού, σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του 2024 που ήταν 2,6%.

Η μέση ετήσια δαπάνη για κάθε άτομο, το 2024, ανήλθε στα 8.740,20 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 3,7% (310,68 ευρώ ετησίως) σε σύγκριση με το 2023 (8.429,52 ευρώ).

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση δαπανών των νοικοκυριών, σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα (2023), παρουσιάζεται στις ομάδες:

αναψυχή και πολιτισμός (13,5%),

ένδυση και υπόδηση (9,5%) και

εστιατόρια, καφενεία και ξενοδοχεία (6,5%),

ενώ μείωση 1,1% καταγράφεται στα διαρκή αγαθά και τις επικοινωνίες.

Τα νοικοκυριά που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές δαπανούν κατά μέσο όρο 1.296,41 ευρώ τον μήνα, ενώ αυτά που διαμένουν σε αστικές περιοχές 1.821,26 ευρώ. Επομένως, τα νοικοκυριά που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές δαπανούν, κατά μέσο όρο, 28,8% λιγότερο από τα νοικοκυριά που διαμένουν σε αστικές περιοχές.

Τα νοικοκυριά που διαμένουν στην περιφέρεια Αττικής δαπανούν, κατά μέσο όρο, το 117,7% της μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών της χώρας, ενώ αυτά που διαμένουν στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το 68,7% αυτής.

Το 2024, σε σύγκριση με το 2023, τα νοικοκυριά που διαμένουν στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αύξησαν τις δαπάνες τους, κατά μέσο όρο 9,8%, ενώ αυτά που διαμένουν στην περιφέρεια Πελοποννήσου κατά 1,4%.

Συνθήκες διαβίωσης

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι τα νοικοκυριά διαθέτουν:

– Τηλεόραση έγχρωμη: 98,8%

– Κινητό τηλέφωνο: 95,8%

– Σταθερό τηλέφωνο: 87,2%

– Προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο: 80,2%

– Επιβατηγό αυτοκίνητο ΙΧ, τουλάχιστον ένα: 69%

– Πλυντήριο πιάτων: 42,1%

– Καταψύκτη: 34,7%

– Δεύτερη κατοικία: 16,1%

– Κλειστό χώρο στάθμευσης: 13,5%

– Χρησιμοποιούν την κεντρική θέρμανση (πετρέλαιο, φυσικό αέριο κ.λπ.) ως κύρια πηγή θέρμανσης σε ποσοστό 56,2%.

Κατά 10,4% αυξήθηκε το ποσοστό των νοικοκυριών που διαθέτουν πλυντήριο πιάτων, ενώ μείωση 1,8% καταγράφηκε στο ποσοστό των νοικοκυριών που χρησιμοποιούν την κεντρική θέρμανση (πετρέλαιο, φυσικό αέριο κ.λπ.) ως κύρια πηγή θέρμανση.

Το 43,1% των νοικοκυριών χρησιμοποιούν τρία δωμάτια, ενώ το 57,6% διαβιεί σε κατοικία με εμβαδόν από 61 έως 100 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.).

Ποσοστό 94,6% των νοικοκυριών χρησιμοποιούν ηλεκτρική κουζίνα για το μαγείρεμα, ενώ το 0,8% των νοικοκυριών δεν μαγειρεύει.

Το 36,6% των νοικοκυριών χρησιμοποιούν καλοριφέρ πετρελαίου για θέρμανση και το 18,4% φυσικό αέριο, ενώ το 0,4% των κατοικιών των νοικοκυριών δεν διαθέτει θέρμανση.

Το 78,9% των νοικοκυριών χρησιμοποιεί συσκευή κλιματισμού (air condition) για ψύξη, ενώ το 18,2% των κατοικιών των νοικοκυριών δεν διαθέτει ψύξη.

Κατανάλωση ανάλογα με το επίπεδο δαπανών των νοικοκυριών

Το μερίδιο της μέσης ισοδύναμης δαπάνης (αγορές, τρέχουσες τιμές) του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού είναι 5,68 φορές μεγαλύτερο από το μερίδιο της μέσης ισοδύναμης δαπάνης του φτωχότερου 20% του πληθυσμού (5,64 για το 2023). Ο δείκτης μειώνεται στο 4,38, όταν συμπεριληφθούν στην καταναλωτική δαπάνη οι τεκμαρτές δαπάνες (τελική καταναλωτική δαπάνη)- (4,43 για το 2023).

Τα νοικοκυριά του φτωχότερου 20% του πληθυσμού αύξησαν τις δαπάνες τους σε σχέση με το 2023 κατά 4,8%, ενώ τα νοικοκυριά του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού κατά 5,4%.

Το μερίδιο της μέσης ισοδύναμης δαπάνης για είδη διατροφής των νοικοκυριών του φτωχότερου 20% του πληθυσμού ανέρχεται στο 33,5% των δαπανών των νοικοκυριών, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού ανέρχεται στο 12,7%.

Η μέση μηνιαία ισοδύναμη δαπάνη των φτωχών νοικοκυριών εκτιμάται στο 32,2% των δαπανών των μη φτωχών νοικοκυριών. Τα φτωχά νοικοκυριά δαπανούν το 33,7% του μέσου προϋπολογισμού τους σε είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά, ενώ τα μη φτωχά το 19,7%.