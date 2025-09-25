Κεραμέως στο protothema: Τι αλλάζει σε ωράριο, ψηφιακή κάρτα εργασίας, προσλήψεις – Τα επιδόματα και το νέο πρόγραμμα για την απασχόληση μητέρων

Τις βασικές αλλαγές που εισάγει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, με έμφαση στη ρύθμιση για το 13ωρο και στην επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας παρουσίασε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως στο Direct και τον Γιώργο Ευγενίδη.

Αναφορικά με το 13ωρο, εξήγησε ότι «η διάταξη αφορά αποκλειστικά τρεις ημέρες τον μήνα, απαιτεί τη συναίνεση του εργαζομένου και απαγορεύει την απόλυση σε περίπτωση άρνησης». Όπως σημείωσε, σήμερα υπάρχει η δυνατότητα να εργάζεται κανείς σε δύο εργοδότες και να ξεπερνά αυτό το όριο: «Εμείς λέμε γιατί να μη δίνεται η ίδια δυνατότητα με έναν εργοδότη, με επιπλέον αύξηση 40% στις αποδοχές». Η υπουργός απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι «δήθεν καθιερώνεται 13ωρο», είπε ότι «το 8ωρο παραμένει, όπως παραμένει και το 5ήμερο», θυμίζοντας ότι κάτι αντίστοιχο είχε διακινηθεί και για την εξαήμερη εργασία: «Αντίστοιχη συζήτηση είχε γίνει για την εξαήμερη εργασία, η οποία τελικά εφαρμόστηκε σε μόλις 0,1% των περιπτώσεων».

Για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, η κ. Κεραμέως τόνισε ότι πρόκειται για ένα εργαλείο που προστατεύει τον εργαζόμενο και ενισχύει τον ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων σε υγιείς βάσεις. Όπως είπε, από τις 3 Νοεμβρίου η κάρτα θα επεκταθεί και σε άλλους κλάδους, όπως πχ της ενέργειας και του χονδρεμπορίου, ενώ θα συνεχιστεί η σταδιακή εφαρμογή. Αποκάλυψε δε ότι με την ψηφιακή κάρτα έχουν φέτος καταγραφεί 1,5 εκατ. περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το 2024.

Μεταξύ των νέων διατάξεων του νομοσχεδίου, η υπουργός ανέφερε την επέκταση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας σε περισσότερες γυναίκες, την ενίσχυση της πρόληψης εργατικών ατυχημάτων με τον θεσμό του συντονιστή υγείας και ασφάλειας, αλλά και τη μείωση γραφειοκρατίας στις προσλήψεις: «Από τέσσερα διαφορετικά έγγραφα, περνάμε πλέον σε ένα ενιαίο».

Η κ. Κεραμέως στάθηκε ιδιαίτερα στη μείωση της ανεργίας, παρουσιάζοντας νέο πρόγραμμα απασχόλησης για μητέρες με παιδιά έως 15 ετών, με επιδότηση έως και 80% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Το πρόγραμμα αφορά 10.000 γυναίκες και, όπως είπε, «πάνω από 2 στους 3 παραμένουν στη δουλειά και μετά το τέλος της επιδότησης».

Για το πρόγραμμα Rebrain Greece, η υπουργός τόνισε ότι 420.000 Έλληνες έχουν επιστρέψει την τελευταία δεκαετία στη χώρα μας, με ολοένα και περισσότερους να γυρίζουν για επαγγελματικές ευκαιρίες: «Το δικό μας χρέος είναι να αναδείξουμε αυτές τις ευκαιρίες. Τον Δεκέμβριο θα βρεθούμε στη Νέα Υόρκη με στόχο κυρίως τους Έλληνες γιατρούς, προσφέροντας το κίνητρο της μηδενικής γραφειοκρατίας καθώς δεν θα περνάνε από διαδικασίες αναγνώρισης».

Όπως κατέληξε, «αποτελεί εθνικό στόχο να προσελκύσουμε τα παιδιά που έφυγαν, δίνοντάς τους κίνητρα να επιστρέψουν σε μια αγορά εργασίας που συνεχώς εξελίσσεται και ενισχύεται».