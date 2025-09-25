«Κόκκινο» με τζίρο ρεκόρ στο ταμπλό

Η αγορά κινήθηκε εξ αρχής σε αρνητικό έδαφος και ολοκλήρωσε κοντά στο χαμηλό ημέρας, με σαφές προβάδισμα των πωλητών. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.035,21 μονάδες με πτώση -1,46%, έχοντας κινηθεί ενδοσυνεδριακά μεταξύ 2.056,10 και 2.033,38 μονάδων. Το κλείσιμο στο κάτω μέρος του εύρους επιβεβαιώνει τη μετατόπιση της βραχυπρόθεσμης ορμής υπέρ της προσφοράς.

Δείκτες και εύρος αγοράς

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, ο FTSE Large Cap υποχώρησε στις 5.134,04 μονάδες (-1,47%), ενώ ο Mid Cap έκλεισε στις 2.874,11 μονάδες (-1,44%). Ο Τραπεζικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 2.252,53 μονάδες (-1,50%). Το εύρος του ταμπλό ήταν καθαρά πτωτικό, με περίπου 34 ανοδικές, 83 πτωτικές και 34 αμετάβλητες μετοχές.

Τζίρος και πακέτα

Η αξία συναλλαγών εκτοξεύθηκε στα 370,6 εκατ. ευρώ, επίπεδο αισθητά υψηλότερο του μέσου των τελευταίων συνεδριάσεων, με προσυμφωνημένες συναλλαγές περί τα 163 εκατ. ευρώ. Ξεχώρισε placement στην Aktor (~74,7 εκατ. ευρώ), καθώς και 14 πακέτα στην Alpha Bank συνολικής αξίας ~61,2 εκατ. ευρώ. Η έντονη παρουσία blocks «φούσκωσε» τον συνολικό τζίρο και ενίσχυσε την πτωτική κίνηση προς το φινάλε.

Κινήσεις σε blue chips

Μετρημένες εξαιρέσεις διαφοροποιήθηκαν θετικά στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση: Alpha Bank (+0,57%), Helleniq Energy (+0,41%), Viohalco (+0,28%), Lamda Development (+0,26%), Aktor (+0,24%). Στον αντίποδα, η Jumbo δέχθηκε ισχυρές πιέσεις (-4,53%), ενώ πτώση κατέγραψαν ΕΥΔΑΠ (-3,25%), Metlen (-2,07%), Σαράντης (-2,46%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,45%), Titan (-1,98%), ElvalHalcor (-1,84%), ΔΕΗ (-1,54%), Cenergy (-1,13%). Ο ΑΔΜΗΕ ξεχώρισε πτωτικά λόγω αποκοπής μερίσματος, κλείνοντας περίπου -8%.

Τράπεζες και τόνος αγοράς

Παρά την πρόσφατη ανοδική ακολουθία, οι τράπεζες «έγραψαν» συντονισμένες απώλειες, επηρεάζοντας δυσμενώς το γενικό κλίμα. Η Alpha ξεχώρισε με θετικό πρόσημο και υψηλή δραστηριότητα, όμως η συνολική εικόνα του κλάδου αποτύπωσε κατοχυρώσεις κερδών και αυξημένη επιφυλακτικότητα.

Το κλείσιμο κοντά στο χαμηλό, με «βαρύ» τζίρο και έντονη συμμετοχή πακέτων, δείχνει φάση ταχείας απομόχλευσης μετά το πρόσφατο ανοδικό σερί. Βραχυπρόθεσμα, η ζώνη των 2.030–2.020 μονάδων παραμένει κρίσιμη για τον Γενικό Δείκτη, ενώ ενδεχόμενη σταθεροποίηση πάνω από τα 2.050 θα χρειαζόταν αύξηση «καθαρού» αγοραστικού ενδιαφέροντος για να αλλάξει η τάση.