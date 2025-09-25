Λιγότερα-έσοδα-από-τόκους-στις-ευρωπαϊκές-τράπεζες

Μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους σε επίπεδα 2023 κατέγραψαν τα μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα της Ε.Ε./ΕΟΧ, το β’ τρίμηνο του 2025, καθώς συρρικνώνονται τα επιτοκιακά περιθώρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ).

Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τη μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, καθώς οι διαδοχικές μειώσεις του πρώτου τριμήνου έγιναν ορατές στα αποτελέσματα του β’ τριμήνου, ως φαίνεται, όπως άλλωστε συνέβη και με τις ελληνικές συστημικές τράπεζες.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που παρέχει η ΕΑΤ, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) συνέχισε να μειώνεται κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2025, με τις ευρωπαϊκές τράπεζες να καταγράφουν NIM στο 1,58%, από 1,6% το πρώτο τρίμηνο του 2025 και 1,68% το δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Κατά συνέπεια, τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν περαιτέρω, φθάνοντας σε επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί για τελευταία φορά τον Δεκέμβριο του 2023, επισημαίνει η ΕΑΤ. Παράλληλα, επηρεάστηκαν και τα καθαρά έσοδα από προμήθειες, αφού, σε αντίθεση με τα προηγούμενα τρίμηνα, οι τράπεζες της Ε.Ε./ΕΟΧ δεν κατάφεραν να επιτύχουν περαιτέρω αύξηση σε αυτά. Αντιθέτως, σημείωσαν ελαφρά μείωση σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του έτους, υπογραμμίζει η ευρωπαϊκή αρχή.

Σε τροχιά μείωσης φαίνεται ότι μπαίνουν, κατά το δεύτερο τρίμηνο, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Σύμφωνα με τα εποπτικά στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο, οι τράπεζες της Ε.Ε./ΕΟΧ ανέφεραν μη εξυπηρετούμενα δάνεια συνολικού ύψους 372,6 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 1,84% του συνόλου των δανείων. Αυτό αντανακλά μια μικρή μείωση από τα 375,5 δισ. ευρώ που ήταν το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ τα δάνεια σταδίου 2 μειώθηκαν κατά περίπου 20 δισ. ευρώ.

Μειωμένο εμφανίζεται και το κόστος κινδύνου αυτό το τρίμηνο, στις 48 μονάδες βάσης, από 57 μονάδες βάσης το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Σε επίπεδο αποδόσεων, σημειώθηκε οριακή άνοδος κατά το β’ τρίμηνο. Συγκεκριμένα, οι τράπεζες της Ε.Ε./ΕΟΧ κατέγραψαν οριακή αύξηση στην απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) 10,7%, σε σύγκριση με το 10,5% που καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο, ενώ οριακή ήταν και η απόδοση ενεργητικού που έφτασε στο 0,75% από το 0,73% του προηγούμενου τριμήνου.