Μήνυμα-Ανδρουλάκη-σε-Γερουλάνο,-Δούκα,-Διαμαντοπούλου:-Σε-λάθος-κατεύθυνση-οι-δηλώσεις

Μηνύματα προς το εσωτερικό του κόμματός του, που κινδυνεύει να μπει στην περιδίνηση της εσωστρέφειας μετά τις συνεχείς δηλώσεις κορυφαίων στελεχών τις τελευταίες ημέρες, εξέπεμψε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε «προς λάθος κατεύθυνση», που ανοίγουν νέο κύκλο εσωστρέφειας, όσα είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Γερουλάνος για την κολλημένη βελόνα των δημοσκοπήσεων, το αίτημα του Χάρη Δούκα να υπάρξει συνεδριακή απόφαση του κόμματος που να αποκλείει το σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, αλλά εμμέσως και τις αναφορές της Αννας Διαμαντοπούλου για Καρυστιανού και Κωνσταντοπούλου.

«Αντί να γίνεται αυτή η συζήτηση που αφορά το πρόγραμμα τις θέσεις μας, την αντιπολίτευση απέναντι στη ΝΔ, ανοίγει ένας κύκλος εσωστρέφειας. Οι δηλώσεις αυτές είναι προς λάθος κατεύθυνση» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο OPEN.

Είχε προηγηθεί ραδιοφωνική συνέντευξη της υπεύθυνης Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννας Διαμαντοπούλου, στην οποία επέμεινε στη θεσμική θέση του ΠΑΣΟΚ.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα κοινοβουλευτικό, έχει ένα θεσμικό ρόλο για μαχητική αντιπολίτευση και έχει ως στόχο τη διακυβέρνηση, δεν μπορεί λοιπόν και δεν πρέπει να γίνει κόμμα διαμαρτυρίας» ξεκαθάρισε η Άννα Διαμαντοπούλου στα parapolitika fm, όταν κλήθηκε να δώσει διευκρινίσεις για τη δήλωσή της στο Κιλκίς, όπου ανέφερε σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι το κίνημα έχει μια ιστορική ευθύνη και δεν πρέπει να γίνουν Καρυστιανού ούτε Κωνσταντοπούλου.

«Έχουμε τώρα την ευθύνη, όχι να γίνουμε Καρυστιανού, ούτε να γίνουμε Κωνσταντοπούλου. Εμείς είχαμε την ευθύνη να φέρουμε τα ζητήματα στη Βουλή, να δώσουμε όλα τα στοιχεία, να απαιτήσουμε απαντήσεις» είχε αναφέρει η Άννα Διαμαντοπούλου την προηγούμενη Παρασκευή. Μια αναφορά που προκάλεσε συζητήσεις και μουρμούρα στο εσωτερικό του κόμματος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε σήμερα τη συγκεκριμένη αναφορά: «57 άνθρωποι χάθηκαν, 57 οικογένειες θρήνησαν και θρηνούν. Σεβασμό σε όλους τους συγγενείς των θυμάτων… Νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν ένα κόμμα που προσπαθεί χωρίς να χρησιμοποιεί χωρίς να εργαλειοποιεί να αποκαλύψει την αλήθεια» σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο OPEN.

Αντιδράσεις προκλήθηκαν και από στελέχη του κινήματος.

«Την κ. Καρυστιανού δεν την αντιμετωπίζω ως πολιτικό γιατί δεν είναι πολιτικός, είναι μια συντετριμμένη μητέρα» έσπευσε να διευκρινίσει η Μιλένα Αποστολάκη στον ΣΚΑΙ. Με μια αιχμηρή ανάρτηση τοποθετήθηκε το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Χάρης Καστανίδης. «Η μάχη κατά του λαϊκισμού προϋποθέτει ότι αυτοί/ες που θα τη δώσουν έχουν επαρκώς κατανοήσει τι είναι λαϊκισμός. Λαϊκισμός δεν είναι η υπεράσπιση του λαϊκού και ο σεβασμός των πληγωμένων ανθρώπων» ανέφερε στο twitter ο Χάρης Καστανίδης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκλεισε σήμερα για άλλη μια φορά το σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, απαντώντας έτσι και στο αίτημα του Χάρη Δούκα να τεθεί σε ψηφοφορία στο συνέδριο και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο. «Το ερώτημα δεν τίθεται, γιατί έχει απαντηθεί. Στο ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα στόχο η Νέα Δημοκρατία να γίνεται γίνει αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη του.

