Μαρινάκης: Η Δικαιοσύνη θα εξετάσει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, δεν μπορούμε να παρέμβουμε – Είμαστε ανθρώπινα δίπλα σε έναν πατέρα που έχει χάσει το παιδί του

Επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης για εργαλειοποίηση της τραγωδίας των Τεμπών εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το αίτημα συγγενών για την εκταφή των σορών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης απέρριψε τις κατηγορίες ότι η κυβέρνηση αντέδρασε αργά στην υπόθεση, επισημαίνοντας ότι ήδη από την επομένη της έναρξης απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, υπήρξε η πρώτη τοποθέτηση στήριξης «σε ανθρώπινο επίπεδο».

Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την τραγωδία: «Εκεί που η κοινωνία βλέπει οδύνη, η αντιπολίτευση βλέπει ευκαιρία να μαζέψει ψήφους, να παίξει παιχνίδι, να στήσει σόου». Μίλησε για «τοξική, προβληματική, χυδαία αντίδραση μεγάλου μέρους της αντιπολίτευσης» και υπογράμμισε: «Από την πρώτη στιγμή είμαστε ανθρώπινα δίπλα σε έναν πατέρα που έχει χάσει το παιδί του».

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε πως, αν και δεν έχει υποβληθεί ευθύ αίτημα εκταφής αλλά υπάρχει σχετική αναφορά στο εξώδικο Ρούτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εξεταστεί. «Είναι θέμα της Δικαιοσύνης εάν θα θεωρήσει επαρκή τρόπο υποβολής αιτήματος το εξώδικο», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, «δεν προδίκασε την απόφαση των εισαγγελικών αρχών».

Υπογράμμισε παράλληλα ότι η κυβέρνηση «δεν παρεμβαίνει και δεν πρόκειται να παρέμβει στη Δικαιοσύνη», απαντώντας στις κατηγορίες περί πολιτικής εμπλοκής. «Το να λες ότι θα το εξετάσει η Δικαιοσύνη και θα αποφασίσει, χωρίς να λες τι θα κάνει η Δικαιοσύνη, δεν έχει σχέση με αυτό που λέει η αντιπολίτευση και ο κ. Τσίπρας», είπε χαρακτηριστικά.

Για την ταχύτητα της Δικαιοσύνης

Αναφορικά με την κριτική ότι η Δικαιοσύνη καθυστερεί να απαντήσει στο αίτημα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε: «Η Δικαιοσύνη έχει τους δικούς της χρόνους. Σκέφτεται κάθε αίτημα με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τη νομοθεσία». Επικαλέστηκε και την εμπειρία του ως δικηγόρος, λέγοντας ότι έχει δει αιτήματα να απαντώνται είτε σε μέρες είτε σε εβδομάδες.

Συμπλήρωσε δε πως «δεν είναι κανονικό να ζητάμε παρέμβαση στη Δικαιοσύνη» και κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα ότι ζητούν ακριβώς αυτό: «Έχουμε φτάσει στο σημείο να τα κάνουμε όλα ίσα κι όμοια. Να βγαίνουν πρώην πρωθυπουργοί και να ζητούν παρέμβαση στη Δικαιοσύνη».