Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές μετοχές – Στο επίκεντρο οι τεχνολογικές μετοχές

Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν κυρίως ανοδικά σε μια συνεδρίαση με μεταβλητότητα την Πέμπτη (25/9), διαφοροποιούμενες από τη Wall Street, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν τις πωλήσεις τεχνολογικών μετοχών όπως η Nvidia και η Oracle για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Αναλυτικότερα, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κατέγραψε πτώση 0,09% στις 26.505,50 μονάδες, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν την είσοδο της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας Chery Automobile στον δείκτη, μετά την αρχική δημόσια προσφορά ύψους 1,2 δισ. δολαρίων. Οι μετοχές της Chery σημείωσαν άνοδο 11% στα 34,16 δολάρια Χονγκ Κονγκ (4,39 δολάρια ΗΠΑ) στην έναρξη της διαπραγμάτευσης, σε σχέση με την τιμή προσφοράς των 30,75 HK$.

Ξεχωριστά, η μετοχή της Xiaomi ενισχύθηκε κατά 1,85% μετά την παρουσίαση σειράς νέων συσκευών και οικιακών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων και smartphones που ανταγωνίζονται τη νοτιοκορεατική Samsung.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης CSI 300 σημείωσε άνοδο 0,05% στις 3.855,15 μονάδες και ο SZSE Component έκλεισε με κέρδη 0,94% στις 13.480,69 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ελαφρώς καθοδικά κατά 0,03% στις 3.471,11 μονάδες. Ωστόσο, οι αμυντικές μετοχές στη Νότια Κορέα συνέχισαν να ενισχύονται, με εταιρείες όπως η Korea Aerospace να ανεβαίνει κατά 0,66% και η Poongsan κατά 4%.Η διαδικτυακή εταιρεία Naver ήταν από τους πρωταγωνιστές του Kospi, σημειώνοντας άνοδο άνω του 7% μετά την ανακοίνωση επένδυσης στην εταιρεία υγείας GravityLabs νωρίς την Πέμπτη.

Τέλος, ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας ενισχύθηκε κατά 0,28% στις 45.756,60 μονάδες, ενώ ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας ανέκαμψε και πρόσθεσε 0,10% στις 8.773,00 μονάδες.