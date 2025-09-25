Μητσοτάκης σε ομογενείς: Η Ελλάδα έχει επιστρέψει για τα καλά – Η Αθήνα τώρα ανθίζει

Χαιρετισμό σε εκδήλωση 28 ομογενειακών οργανώσεων που διεξήχθη στη Νέα Υόρκη, απηύθυνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μετά από το μεγάλο διάστημα της κρίσης, στην οποία διήλθε η χώρα.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε μία Αθήνα που «τώρα ανθίζει» και σε μία Ελλάδα που «έχει επιστρέψει για τα καλά».

«Όλοι μας αισθανόμαστε πολύ υπερήφανοι και ταυτόχρονα κάνει τη δουλειά μου ευκολότερη καθώς σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι που έχει κάνει μία χώρα που βρισκόταν στο χείλος της χρεοκοπίας να έχει μετατραπεί σε μία από τις καλύτερες οικονομίες στην Ευρώπη», τόνισε και πρόσθεσε:

«Πριν από 10 χρόνια η Γαλλία δανειζόταν με 1%, η Ελλάδα δανειζόταν με 10% και τώρα το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι κάτω από το κόστος δανεισμού της Γαλλίας. Δεν νομίζω ότι πολλοί θα στοιχημάτιζαν ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Αυτό μαρτυρά την ανθεκτικότητα του ελληνικού λαού και το αντίκτυπο που μπορεί να έχει η καλή δημοσιονομική πολιτική».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, η οποία αναπτύσσεται με ρυθμό διπλάσιο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, προσελκύοντας άμεσες επενδύσεις στη χώρα. «Έχει συγκεντρώσει πάνω από 30 δισ. άμεσων επενδύσεων στη χώρα τα τελευταία πέντε χρόνια, ο τουρισμός ανθίζει. Έχουμε καλωσορίσει και θα καλωσορίσουμε περίπου 36 εκατομμύρια ανθρώπους και θα είναι ακόμη μία χρονιά που θα σημειώσουμε ρεκόρ», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις επαφές με την αμερικανική αγορά, με «πάνω από 100 εβδομαδιαίες πτήσεις προς το αεροδρόμιο Αθηνών». «Αυτή η ιστορία επιτυχίας δεν έχει να κάνει μόνο με τον τουρισμό, έχει να κάνει με τις ΑΠΕ με τα logistics, με τις υπηρεσίες, η Ελλάδα γίνεται ένας πόλος για την περιοχή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

