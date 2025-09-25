Μυστική συμμαχία Κίνας – Ρωσίας στα drones φέρνει πονοκέφαλο στη Δύση

Η αποκαλυπτική έρευνα του Reuters ρίχνει φως σε ένα δίκτυο συνεργασίας που μέχρι πρότινος έμοιαζε αδιανόητο: Κινέζοι ειδικοί σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη βρέθηκαν επανειλημμένα στη Ρωσία, συνεργαζόμενοι με τη ρωσική αμυντική βιομηχανία που βρίσκεται ήδη στο στόχαστρο των δυτικών κυρώσεων. Η υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο το ερώτημα κατά πόσο το Πεκίνο παραμένει «ουδέτερο» στον πόλεμο της Ουκρανίας και τι περιθώρια αφήνει στις μεγάλες δυνάμεις η γκρίζα ζώνη της τεχνολογίας των drones.

Τα ταξίδια των Κινέζων τεχνικών

Σύμφωνα με έγγραφα που διέρρευσαν, Κινέζοι ειδικοί πραγματοποίησαν τουλάχιστον έξι ταξίδια από το 2024 έως και φέτος προς την πόλη Ίζεβσκ, όπου εδρεύει η IEMZ Kupol – ένας από τους παλαιότερους και πιο σημαντικούς κατασκευαστές αντιαεροπορικών συστημάτων της Ρωσίας. Η εταιρεία βρίσκεται εδώ και χρόνια υπό καθεστώς κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί, οι Κινέζοι τεχνικοί δεν περιορίστηκαν σε θεωρητική υποστήριξη: συναρμολόγησαν drones, εκπαίδευσαν Ρώσους μηχανικούς και συμμετείχαν σε δοκιμές στο πεδίο.

Παράδοση κινεζικών drones στη Ρωσία

Παράλληλα, η Kupol έλαβε σειρά επιθετικών και αναγνωριστικών drones κινεζικής κατασκευής, μέσω της ρωσικής εταιρείας TSK Vektor. Στο υλικό που καταγράφηκε περιλαμβάνονται μοντέλα A140 και A900, καθώς και τα μικρότερα A60, A100, A200, τα οποία δοκιμάστηκαν σε πεδίο δοκιμών στην Τσελιάμπινσκ. Η συνεργασία δεν ήταν μεμονωμένη: τουλάχιστον δύο κινεζικές εταιρείες, μεταξύ αυτών η Sichuan AEE και η Hunan Haotianyi, φαίνεται να εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα. Η δεύτερη μάλιστα προμήθευσε drone τύπου HW52V, ικανό για αποστολές αναγνώρισης αλλά και πιθανές επιθετικές χρήσεις.

Σχέδια για νέα μοντέλα

Η συνεργασία δεν περιορίστηκε σε απλές παραδόσεις. Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, η Kupol και η TSK Vektor εξετάζουν την ανάπτυξη ενός νέου drone με την ονομασία GA-21, το οποίο θυμίζει έντονα το ιρανικό Shahed-107. Αν προχωρήσει η παραγωγή, θα πρόκειται για ένα ακόμη όπλο που θα αλλάξει τις ισορροπίες στο πεδίο μάχης της Ουκρανίας.

Η διπλωματική γραμμή του Πεκίνου

Επισήμως, η Κίνα εξακολουθεί να διακηρύσσει ότι δεν προμηθεύει με όπλα τη Ρωσία και ότι εφαρμόζει αυστηρούς ελέγχους σε υλικά διπλής χρήσης. Ωστόσο, τα παραστατικά και οι κινήσεις των συνεργασιών αυτών δείχνουν ότι τουλάχιστον υπάρχει μια χαλαρή στάση, αν όχι ανοχή, στην εξαγωγή τεχνολογιών που μπορούν να αξιοποιηθούν στρατιωτικά.

Η σημασία των drones στον πόλεμο

Η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει αποδειχθεί κομβική στον πόλεμο της Ουκρανίας. Από τις αναγνωριστικές πτήσεις μέχρι τις «καμικάζι» επιθέσεις, τα drones αποτελούν καθημερινό εργαλείο στο πεδίο της μάχης. Η πιθανή ενίσχυση της Ρωσίας με κινεζική τεχνογνωσία και τεχνολογία ανεβάζει κατακόρυφα τις ανησυχίες της Δύσης για το επόμενο στάδιο της σύγκρουσης.

Ο γεωπολιτικός αντίκτυπος

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που οι σχέσεις Δύσης – Κίνας είναι ήδη τεταμένες. Εάν επιβεβαιωθεί ότι το Πεκίνο προσφέρει πρακτική στήριξη στη Μόσχα, έστω και με τρόπο που βαφτίζεται «τεχνολογική συνεργασία», τότε ανοίγει νέο μέτωπο αντιπαράθεσης με ΗΠΑ και ΕΕ. Οι δυτικοί σύμμαχοι καλούνται πλέον να αποφασίσουν αν θα επιβάλουν επιπλέον κυρώσεις σε κινεζικές εταιρείες ή αν θα στραφούν σε πιο σκληρή διπλωματία απέναντι στην Κίνα.

Οι ευρωκινεζικές σχέσεις σε τεντωμένο σκοινί

Η αποκάλυψη ότι κινεζικοί τεχνικοί συνεργάστηκαν με ρωσική αμυντική βιομηχανία δεν είναι απλώς ένα ακόμη επεισόδιο στον πόλεμο της Ουκρανίας. Έχει σοβαρές συνέπειες για τις σχέσεις Κίνας – Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για την ευρύτερη γεωπολιτική ισορροπία.

Βρυξέλλες: διλήμματα και αντιφάσεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ήδη σε δύσκολη θέση. Από τη μια πλευρά, οι Βρυξέλλες θέλουν να δείξουν σκληρότητα απέναντι σε κάθε χώρα που στηρίζει άμεσα ή έμμεσα τη ρωσική πολεμική μηχανή. Από την άλλη, η Κίνα αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της ΕΕ, με εξαγωγές και εισαγωγές που ξεπερνούν τα 850 δισ. ευρώ ετησίως. Ένα κύμα κυρώσεων κατά κινεζικών εταιρειών θα μπορούσε να φέρει τεράστιες αναταράξεις σε κρίσιμους κλάδους, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, οι σπάνιες γαίες και η πράσινη ενέργεια.

Ουάσινγκτον: πίεση για σκληρή στάση

Οι ΗΠΑ είναι πιο ξεκάθαρες: εδώ και μήνες κατηγορούν την Κίνα ότι «κλείνει το μάτι» στη Ρωσία μέσω εξαγωγών υλικών διπλής χρήσης. Η Ουάσινγκτον δεν διστάζει να επιβάλει κυρώσεις ακόμη και σε μικρές κινεζικές εταιρείες, στέλνοντας μήνυμα ότι η ανοχή έχει τελειώσει. Η νέα αποκάλυψη του Reuters δίνει επιπλέον επιχειρήματα στην αμερικανική διπλωματία για να πιέσει τους Ευρωπαίους σε πιο επιθετική στάση.

Το κινεζικό αφήγημα

Το Πεκίνο εξακολουθεί να δηλώνει ότι «δεν εξάγει όπλα σε εμπόλεμες ζώνες» και ότι σέβεται το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, η πραγματικότητα δείχνει πιο περίπλοκη: οι κινεζικές εταιρείες έχουν την ευελιξία να βαφτίζουν στρατιωτικής αξίας εξοπλισμό ως «εμπορικό» ή «πολιτικό». Έτσι, ακόμη κι αν η κυβέρνηση Σι Τζινπίνγκ αποφεύγει να εμφανίζεται ανοιχτά ως σύμμαχος της Ρωσίας, στην πράξη κλείνει τα μάτια σε κινήσεις που ενισχύουν τη Μόσχα.

Το πιθανό μέλλον

Αν η Ευρώπη αποφασίσει να κινηθεί συντονισμένα με τις ΗΠΑ, δεν αποκλείεται να δούμε στο επόμενο πακέτο κυρώσεων συγκεκριμένες κινεζικές εταιρείες, όπως αυτές που κατονομάζονται στην έρευνα. Μια τέτοια εξέλιξη θα κλιμακώσει την ένταση, με το Πεκίνο πιθανώς να απαντήσει με εμπορικά αντίμετρα. Σε αυτή την περίπτωση, οι ευρωκινεζικές σχέσεις θα μπορούσαν να εισέλθουν σε φάση «ψυχρού εμπορικού πολέμου», με απρόβλεπτες συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία.