Νέο Gov.gr Wallet: Τι αλλάζει – Έγγραφα, συναλλαγές και ψηφιακός βοηθός με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Βασικές λειτουργίες του Gov.gr και σημαντικές νέες δυνατότητες ενσωματώνει η νέα έκδοση του Gov.gr Wallet, η οποία παρουσιάστηκε από την ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το Gov.gr Wallet αποκτά πιο απλό και φιλικό σχεδιασμό, ώστε οι πολίτες να διευκολύνονται στην καθημερινότητά τους.

Φωτ. ΙΝΤΙΜΕ/ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Μεταξύ άλλων, οι πολίτες μπορούν να βρίσκουν, πλέον, στο Gov.gr Wallet:

Τον Ψηφιακό Βοηθό mAigov, την πρώτη εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης του ελληνικού Δημοσίου, που απαντά σε ερωτήσεις των πολιτών για ζητήματα της δημόσιας διοίκησης, ενώ διαθέτει και δυνατότητες action bot. Μπορούν να εκδίδουν εύκολα και γρήγορα Υπεύθυνη Δήλωση, εκφωνώντας ή πληκτρολογώντας το κείμενο και τον αποδέκτη του εγγράφου, καθώς και Ληξιαρχική Πράξη Γάμου. Με την έκδοσή τους, τα έγγραφα εμφανίζονται αυτομάτως και αποθηκεύονται στη Θυρίδα Πολίτη.

Τον Προσωπικό Αριθμό τους (ΠΑ) μέσω ειδικού πλαισίου που διασφαλίζει την προστασία του, αποτρέποντας την αποθήκευσή του μέσω στιγμιότυπων οθόνης. Επίσης, σε περίπτωση που δεν έχουν εκδώσει ΠΑ, η εφαρμογή προσφέρει άμεση πρόσβαση στο Gov.gr για την έκδοσή του.

Φωτ. Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Δ. Παπαστεργίου: Φέρνουμε τη Θυρίδα του πολίτη στο επίκεντρο ως μοναδικό και ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας των πολιτών με το κράτος

«Με το νέο Gov.gr Wallet κάνουμε πράξη τη μετάβαση σε ένα κράτος πιο σύγχρονο και πιο ασφαλές» ανέφερε κατά την παρουσίαση ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Φωτ. ΙΝΤΙΜΕ/ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

«Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, φέρνουμε τη Θυρίδα του πολίτη στο επίκεντρο ως μοναδικό και ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας των πολιτών με το κράτος, ενώ ενσωματώνουμε τον ψηφιακό βοηθό mAigov, ώστε η εξυπηρέτηση να γίνεται πιο άμεση και προσωπική» πρόσθεσε ο υπουργός.

«Και αυτά είναι μόνο η αρχή για το νέο Gov.gr Wallet. Ακολουθούν τα ακίνητα, οι επαγγελματικές ιδιότητες, η δυναμική ενημέρωση εγγράφων. Χτίζουμε βήμα-βήμα ένα κράτος που δεν ταλαιπωρεί, αλλά στηρίζει τους πολίτες του», τόνισε ο κ. Παπαστεργίου.

Φωτ. ΙΝΤΙΜΕ/ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

