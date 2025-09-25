Οι-προκλήσεις-και-οι-ευκαιρίες-της-εστίασης-στο-επίκεντρο-εκδήλωσης-του-Δημήτρη-Τσιόδρα-στις-Βρυξέλλες

Οι προκλήσεις και η ευκαιρίες του κλάδου της εστίασης βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Τσιόδρας, στις Βρυξέλλες σε συνεργασία με τη Συνομοσπονδία Ξενοδοχείων και Εστιατορίων της Ευρώπης (HOTREC).

Δεδομένης της σημασίας του τομέα για την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία, στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη των ευκαιριών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις εστίασης και η προώθηση του διαλόγου μεταξύ των Ευρωπαϊκών Οργάνων και αρμόδιων φορέων για τη δημιουργία ενός σταθερού θεσμικού πλαισίου προς όφελος του κλάδου.

Την εκδήλωση άνοιξαν ο Δημήτρης Τσιόδρας και ο Αλέξανδρος Βασιλικός, Πρόεδρος της HOTREC και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), ενώ παρόντες ήταν οι Έλληνες Ευρωβουλευτές της ΝΔ Γιώργος Αυτιάς, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Φρέντης Μπελέρης, Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου, ο Ευρωβουλευτής της Νίκης Νίκος Αναδιώτης, ο Κύπριος Ευρωβουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού Μιχάλης Χατζηπαντέλα, ο Βουλευτής ΝΔ Θεσπρωτίας Βασίλης Γιόγιακας και εκπρόσωποι από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ.

Ο Ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι η εστίαση δεν είναι απλώς «επιχειρήσεις που σερβίρουν φαγητό αλλά μέρος της κουλτούρας και του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής».

Αναφέρθηκε εκτενώς στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου, ο οποίος αποτελείται κατά κύριο λόγο από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) σημειώνοντας ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα ορισμένων από αυτές.

Επιπλέον, υπογράμμισε την ανάγκη παροχής στοχευμένης στήριξης σε επίπεδο ΕΕ, ενίσχυσης των χρηματοδοτικών εργαλείων, απλοποίησης της πρόσβασης των ΜμΕ σε χρηματοδότηση, μείωσης της γραφειοκρατίας, αντιμετώπισης των ελλείψεων σε προσωπικό και τη διασφάλιση διαφάνειας στους όρους συνεργασίας με ψηφιακές πλατφόρμες.

Στην παρέμβασή του, ο Αλέξανδρος Βασιλικός, υπογράμμισε την ανάγκη εξεύρεσης λύσεων στα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, όπως οι συνέπειες του πληθωρισμού, το κόστος ενέργειας και πρώτων υλών, οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και ο αντίκτυπος της πτώσης της καταναλωτικής ζήτησης στην κερδοφορία των επιχειρήσεων.

Ακολούθησε διάλογος μεταξύ εκπροσώπων μελών της Συνομοσπονδίας από το Βέλγιο, την Ιρλανδία και την Ιταλία, ο οποίος ανέδειξε προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι μικρές, οικογενειακές επιχειρήσεις του κλάδου.