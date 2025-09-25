ΟΛΘ: Ενίσχυση καθαρών στο α΄ εξάμηνο – Αυξημένα έσοδα σε όλους τους σημαντικούς τομείς

«Οι ισχυρές επιδόσεις του Α΄ εξαμήνου αντικατοπτρίζουν τη σταθερά αναπτυξιακή πορεία της ΟΛΘ AE», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Δρ. Ιωάννης Τσάρας.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου ανακοίνωσε η Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. καταγράφοντας αύξηση καθαρής κερδοφορίας και εσόδων.

Συγκεκριμένα, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου για το 1ο εξάμηνο του 2025 αυξήθηκαν κατά 10,2% σε € 53,3 εκατ., από € 48,3 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2024.

Όλοι οι σημαντικοί τομείς δραστηριότητας σε επίπεδο Ομίλου, παρουσίασαν αυξήσεις εσόδων: ο τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων σημείωσε σημαντική αύξηση εσόδων κατά 13,2% (στα € 38,9 εκατ. από € 34,3 εκατ.), ο τερματικός σταθμός συμβατικού φορτίου κατά 4,5% (στα € 11,4 εκατ. από € 10,9 εκατ.) και οι τομείς εκμετάλλευσης χώρων και επιβατικής κίνησης (κρουαζιέρα & ακτοπλοΐα) σημείωσαν επίσης αυξήσεις κατά 3,1% και 28,4% αντίστοιχα (στα € 2,2 εκατ. και € 0,7 εκατ. αντίστοιχα, από € 2,1 εκατ. και € 0,6 εκατ.).

Αναφορικά με τις επιδόσεις του Ομίλου, σημειώθηκε καθαρή αύξηση κερδοφορίας σε όλα τα επίπεδα: τα Μικτά Κέρδη αυξήθηκαν κατά 12,1%, στα € 25,1 εκατ. από € 22,4 εκατ., τα Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 19,7% στα € 24,9 εκατ. από € 20,8 εκατ. και τα Καθαρά Κέρδη μετά φόρων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 16,7%, στα € 15,9 εκατ. από € 13,6 εκατ.

Το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών για το 1ο εξάμηνο του 2025 ανέρχεται στα € 5,2 εκατ. σημειώνοντας αύξηση από το ποσό των € 2,8 εκατ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2024, ενώ αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στο 2ο εξάμηνο, με την υπογραφή της κύριας συμβάσης του έργου επέκτασης του Προβλήτα 6 και της υλοποίησης του λοιπού επενδυτικού πλάνου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ A.E. Δρ. Ιωάννης Τσάρας, δήλωσε σχετικά: