Ο μέσος μισθός για πλήρη απασχόληση τον Φεβρουάριο που πέρασε στα 1.469 ευρώ

Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης οδεύει προς τα 1.500 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις στον ΕΦΚΑ μέσω των μηνιαίων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ). Οι μέσες μικτές μηνιαίες αποδοχές για εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης τον Φεβρουάριο του 2025 διαμορφώθηκαν στα 1.469,93 ευρώ.

Ειδικότερα, για τους άνδρες με πλήρη απασχόληση, οι μέσες μικτές μηνιαίες αποδοχές ανήλθαν στα 1.565 ευρώ, ενώ για τις γυναίκες διαμορφώθηκαν στα 1.353 ευρώ.

Παρά την καθυστέρηση στην δημοσίευση των στοιχείων, λόγω του απαραίτητου ελέγχου των εισφορών που δηλώνονται στις ΑΠΔ, τα πιο πρόσφατα δεδομένα του Φεβρουαρίου 2025 είναι θετικά. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα παρουσιάζει σταθερή αύξηση. Συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2024, όταν ο μέσος μισθός ήταν 1.385 ευρώ, η αύξηση τον Φεβρουάριο ανέρχεται περίπου στο 6%, και αυτό πριν από την εφαρμογή της αύξησης του κατώτατου μισθού κατά 6,02% που ξεκίνησε την 1η Απριλίου.

Τα νέα στοιχεία των ΑΠΔ του ΕΦΚΑ συνηγορούν στην εκτίμηση ότι ο στόχος για μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης στα 1.500 ευρώ θα έρθει μέσα 2026 αντί για το 2027 που ήταν η αρχική εκτίμηση της κυβέρνησης.

Η βελτίωση των αποδοχών καταγράφεται τόσο στις νέες προσλήψεις που κατά πλειοψηφία το 2025 είναι πλήρους απασχόλησης, όσο και στις έξτρα αμοιβές για υπερωριακή απασχόληση που καταβάλουν οι επιχειρήσεις καθώς πλέον μετά την επέκταση της ψηφιακής κάρτας σε όλους τους κλάδους, οι υπερωρίες δηλώνονται και πληρώνονται.

Ένα ακόμα μέτρο που θα δώσει περαιτέρω ώθηση στις αποδοχές των 2,8 εκατ. μισθωτών εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα για το 2026 είναι οι συλλογικές συμβάσεις και οι παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν από το υπουργείο Εργασίας ως το τέλος του 2025 για την αύξησή τους..

Ο στόχος που θέτει η ευρωπαϊκή οδηγία για τους μισθούς είναι να καλύπτεται από συλλογική σύμβαση το 80% των εργαζομένων, ενώ αυτή τη στιγμή οι ενεργές συλλογικές συμβάσεις καλύπτουν λιγότερο από το 30% των εργαζομένων. Οσο περισσότερες συλλογικές συμβάσεις υπογραφούν, τόσο περισσότεροι εργαζόμενοι θα πάρουν βελτιώσουν τις αποδοχές τους που σήμερα υπολείπονται του μέσου μισθού.

Σύμφωνα με τις ΑΠΔ του Φεβρουαρίου από τα 3 εκατ. εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, περίπου οι 1,6 εκατ. εργαζόμενοι δηλώθηκαν με πλήρη απασχόληση σε επιχειρήσεις άνω των 10 ατόμων, με μέσο μισθό 1.469 ευρώ μικτά.

Με καθεστώς μερικής απασχόλησης ήταν 385.249 εργαζόμενοι με μέσο μισθό 568,69 ευρώ ενώ περίπου 960.000 εργαζόμενοι δηλώθηκαν σε επιχειρήσεις κάτω των 10 ατόμων με μέσο μισθό 1.028 ευρώ, ο οποίος ήταν χαμηλότερος κατά 10 ευρώ από τον μέσο μισθό του Δεκεμβρίου για τους εργαζόμενους στις ίδιες επιχειρήσεις.