Ο-Χριστοδουλίδης-κατήγγειλε-τη-διγλωσσία-Ερντογάν

Να διασυνδέσει το Κυπριακό με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή επιχείρησε ο Κύπριος Πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Παραλληλίζοντας τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο Ν. Χριστοδουλίδης κατηγόρησε τον Ταγίπ Ερτογάν για διγλωσσία, καλώντας τον να τερματίσει την κατοχή του βόρειου τμήματος του νησιού και να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου για λύση του Κυπριακό. «Από αυτό εδώ το βήμα χθες, ο κ. Ερντογάν διακήρυσσε προς όλο τον κόσμο την ειρήνη και την υπευθυνότητα. Κατηγόρησε άλλους για εγκλήματα, που η ίδια η Τουρκία διαπράττει καθημερινά» είπε ο Κύπριος Πρόεδρος, περιγράφοντας τις τουρκικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στην Κύπρο.

Σε σχέση με τη Γάζα ο Κύπριος Πρόεδρος προέταξε την ανάγκη άμεσου τερματισμού του πολέμου και τόνισε την κυπριακή θέση περί λύσης δύο κρατών, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Έχουμε την ευθύνη να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για ένα μέλλον, όπου το Ισραήλ και η Παλαιστίνη θα συνυπάρχουν δίπλα-δίπλα σε συνθήκες διαρκούς ασφάλειας και ειρήνης. Και πρέπει να είμαστε σαφείς και κατηγορηματικοί ότι η Χαμάς, μια τρομοκρατική οργάνωση, δεν έχει θέση σε ένα τέτοιο μέλλον», ανέφερε στην ομίλία του ο Νίκος Χριστοδουλίδης.