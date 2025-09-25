Παπαθανάσης:-Ενίσχυση-των-υπηρεσιών-αναπτυξιακών-προγραμμάτων-για-ακόμα-ταχύτερη-απορρόφηση-πόρων

Ο κ. Παπαθανάσης, απαντώντας στις αιτιάσεις που διατυπώνονται στο δημόσιο λόγο, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης ως προς την απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Μεγαλύτερη απορρόφηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων που έχουμε στην διάθεσή μας σημαίνει μεγαλύτερη ανάπτυξη της οικονομίας και ακόμα μεγαλύτερη στήριξη της κοινωνίας, σημαίνει βελτίωση της καθημερινότητας, σημαίνει δημιουργία ακόμα περισσότερων θέσεων εργασίας, κυρίως για τις νέες και τους νέου».

Αυτό τόνισε στο κλείσιμο της ομιλίας του ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου «Ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και συναφή οργανωτικά και διοικητικά θέματα» στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο κ. Παπαθανάσης, απαντώντας στις αιτιάσεις που διατυπώνονται στο δημόσιο λόγο, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης ως προς την απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, καταθέτοντας μάλιστα, σχετικά στοιχεία από την επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Μελετήστε καλύτερα τα επίσημα στοιχεία και σταματήστε να μηδενίζετε την εθνική προσπάθεια», είπε απευθυνόμενος προς την αντιπολίτευση, και πρόσθεσε ότι το μετρήσιμο αυτό αποτέλεσμα καταδεικνύει πως γίνεται καθημερινή, μεθοδική δουλειά, η οποία αναγνωρίζεται. «Ωστόσο δεν εφησυχάζουμε. Δεν θέλουμε να χαθεί η δυναμική. Θεσμοθετούμε διατάξεις με στόχο ακόμα ταχύτερες διαδικασίες ενόψει και των αναθεωρήσεων και των νέων ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων, τόσο στο ΕΣΠΑ όσο και στο Ταμείο Ανάκαμψης. Πρέπει να είμαστε δυνατοί, διεκδικητικοί, διότι γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για την Πολιτική Συνοχής, και δεν πρέπει να χάσουμε καθόλου ορμή, να πετύχουμε τους στόχους που θέλουμε ως χώρα. Και το παρόν νομοσχέδιο έρχεται ακριβώς να μειώσει τη γραφειοκρατία, να ενισχύσει τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες διαχείρισης, ώστε να πετύχουμε ακόμα μεγαλύτερη απορρόφηση, και να μπορέσουμε να ανακατευθύνουμε πόρους στη στέγαση, στη διαχείριση των υδάτων, στην καινοτομία, χωρίς να χαθεί ένα ευρώ».

Απαντώντας σε αιτιάσεις για τις αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας υπηρεσιών σημείωσε με νόημα: «Πού βλέπετε έλλειψη διαφάνειας, όταν εμείς παίρνουμε τους υπαλλήλους μέσα από το ΑΣΕΠ; Προφανώς υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί κάποιοι ήθελαν να είναι «κλειστό» το σύστημα ΕΣΠΑ. Εμείς, το ανοίγουμε, και οι άνθρωποι που θα έρθουν προφανώς, θα είναι δημόσιοι υπάλληλοι που δουλεύουν σε υπηρεσίες, και θα αξιολογηθούν, για να μπορέσουν να μπουν στις αντίστοιχες θέσεις. Χρειαζόμαστε μηχανικούς, οικονομολόγους και άλλες ειδικότητες. Όλες οι διορθώσεις είναι ξεκάθαρα προσανατολισμένες στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και την επίσπευση διαδικασιών. Για πρώτη φορά ανοίγουμε το σύστημα ΕΣΠΑ και στους δημοσίους υπαλλήλους. Γιατί σας «καίει» αυτό; Δεν τους εμπιστεύεστε; Δεν είναι άτομα με αξία, με ικανότητες οι δημόσιοι υπάλληλοι; Γιατί το κάνουμε αυτό; Για να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τις απορροφήσεις. Αυτό θα περίμενα να το ψηφίσετε όλοι», τόνισε, απευθυνόμενος προς τα έδρανα της αντιπολίτευσης.

Επανέλαβε επίσης, τη δέσμευση της Κυβέρνησης η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης να διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα της και η αναβάθμισή της να πραγματοποιηθεί ως δημόσιο έργο, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Τόνισε δε, ότι στο διευρυμένο Διοικητικό Συμβούλιο θα μετέχουν εκπρόσωπος των εργαζομένων, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Δημιουργείται επίσης, συμβουλευτική επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι φορέων της πόλης, όπως ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

«Η αναβάθμιση της Έκθεσης, στο σημείο όπου σήμερα βρίσκεται, αναμένεται να προσφέρει προστιθέμενη αξία στην πόλη, ενισχύοντας τις εμπορικές συναλλαγές και δημιουργώντας θέσεις εργασίας. Όχι μόνο για την πόλη και τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά για όλα τα Βαλκάνια, διαδραματίζοντας τον αναπτυξιακό ρόλο που αρμόζει στη Θεσσαλονίκη», υπογράμμισε.