Πηγές-ΝΔ-για-εξεταστική-ΟΠΕΚΕΠΕ:-Η-εμπλοκή-Χνάρη-φέρνει-το-ΠΑΣΟΚ-σε-δύσκολη-θέση

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει την ευθύνη να μετράει ζώα. Η ευθύνη ανήκει στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής». Σε αυτή την επιβεβαίωση της πάγιας θέσης της Κυβέρνησης, προχώρησε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Κυριάκος Μπαμπασίδης, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρουν οι πηγές της ΝΔ, η κατάθεση του μάρτυρα κατά την εξέτασή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, όχι μόνο ενισχύει την κυβερνητική θέση, αλλά παράλληλα προκαλεί αμηχανία στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ.

Οι πηγές της ΝΔ ανέφεραν την περίπτωση του βουλευτή Ρεθύμνου, Μανώλη Χνάρη, ο οποίος διετέλεσε εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα πρωτογενούς τομέα την περίοδο 2018-2029 καθώς και αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα Κρήτης 3/2017-8/2018 και 9/2019-4/2021, αρμόδιος για τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Κρήτης, καλώντας το ΠΑΣΟΚ να διεξάγει την έρευνά του.

sofokleous10.gr

