Πούτιν:-Θέλουμε-να-πρωτοστατήσουμε-στη-χρήση-πυρηνικής-ενέργειας-για-ειρηνικούς-σκοπούς

Στην παγκόσμια αναγνώριση της ατομικής ενέργειας ως εργαλείου για ταχεία ανάπτυξη, αναφέρθηκε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στη διάρκεια του Παγκόσμιου Ατομικού Φόρουμ που πραγματοποιείται στη Μόσχα, επισημαίνοντας τις δυνατότητες της Ρωσίας στον τομέα αυτό.

Στην ομιλία του, ο πρόεδρος της Ρωσίας ανέφερε πως η χώρα του κατέχει την αποκλειστική τεχνογνωσία σε όλη την τεχνολογική αλυσίδα της πυρηνικής ενέργειας και αναφέρθηκε στις νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται για τη βιώσιμη χρήση της ειρηνικής ατομικής ενέργειας.

Ο Πούτιν μίλησε για την αναδυόμενη «νέα τεχνολογική παράδοση» που διαμορφώνεται παγκοσμίως, επισημαίνοντας πως ολοένα και περισσότερες χώρες και μεγάλες εταιρείες βλέπουν την πυρηνική ενέργεια ως έναν κρίσιμο ενεργειακό πόρο για τη μακροχρόνια και ταχεία ανάπτυξη. Όπως ανέφερε, η κοινή γνώμη παγκοσμίως στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς την ατομική ενέργεια ως μία οικολογικά καθαρή τεχνολογία που προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για το μέλλον.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, η Ρωσία είναι η μοναδική χώρα που διαθέτει πλήρη τεχνογνωσία σε όλη την αλυσίδα τεχνολογίας πυρηνικής ενέργειας. «Μόνο η Ρωσία σήμερα διαθέτει την τεχνογνωσία σε όλη την αλυσίδα τεχνολογίας πυρηνικής ενέργειας», δήλωσε, τονίζοντας τη στρατηγική σημασία της χώρας στον τομέα αυτό.

Για τη βιώσιμη μακροχρόνια χρήση της ειρηνικής ατομικής ενέργειας, ο Πούτιν υπογράμμισε την ανάγκη ανάπτυξης «νέων, πιο αποδοτικών τεχνολογιών». Ο ίδιος ανέφερε πως η Ρωσία ήδη εργάζεται πάνω σε αυτές τις λύσεις και επισήμανε ότι η χώρα αντιτίθεται στον τεχνολογικό αποικισμό.

Αναφερόμενος στο μέλλον της πυρηνικής ενέργειας, ο Πούτιν αποκάλυψε πως η Ρωσία σχεδιάζει να λανσάρει το πρώτο σύστημα πυρηνικής ενέργειας κλειστού κύκλου στον κόσμο στην περιοχή του Τομσκ το 2030.

Στη συνέχεια, ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε στις υποχρεώσεις της χώρας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, διαβεβαιώνοντας πως η Ρωσία τηρεί αυστηρά όλες τις συμβατικές της δεσμεύσεις, ανεξαρτήτως των πολιτικών συνθηκών. Επιπλέον, η διασφάλιση της πυρηνικής ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τη Ρωσία.

Σχετικά με τις διεθνείς συνεργασίες στον τομέα, ο Πούτιν τόνισε τη σημασία ανάπτυξης σύγχρονων μοντέλων χρηματοδότησης για την κατασκευή πυρηνικών σταθμών, με τη συμμετοχή διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών και αναπτυξιακών τραπεζών.

Τέλος, ο Πούτιν δήλωσε πως οι πυρηνικοί σταθμοί που κατασκευάζονται με ρωσικά σχέδια είναι οι πιο περιζήτητοι παγκοσμίως, προσφέροντας τη δυνατότητα για ένα νέο μοντέλο παγκόσμιων ενεργειακών συνεργασιών.

