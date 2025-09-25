Πρέσβης Ισραήλ στο protothema: Είναι ένας φρικτός πόλεμος, αλλά διαμαρτύρομαι για τον όρο γενοκτονία – Η ανθρωπιστική βοήθεια πηγαίνει στη Γάζα

Με κατηγορηματικό τρόπο αρνείται ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ελλάδα Νόαμ Κατζ ότι το Ισραήλ διαπράττει «γενοκτονία» στη Γάζα, μιλώντας αποκλειστικά στο thetimes|-.gr. Απαντά στις βολές της διεθνούς κοινότητας, λέγοντας ότι στόχος είναι η εκρίζωση της Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας και αντιπαραβάλλει την ισραηλινή επιχείρηση με αυτή της Δύσης για την πλήρη καταστροφή του ISIS.

Απαντά για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, μιλώντας με θερμά λόγια για τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών, ενώ παράλληλα τοποθετείται και για τον στολίσκο με σκάφη που επιχειρεί να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας, συνδέοντας μέλη του με τη Χαμάς. Τέλος, απαντά για το αν η Ελλάδα είναι ασφαλής προορισμός για τους Ισραηλινούς τουρίστες, επιμένοντας ότι μικρές ομάδες ακτιβιστών επιχειρούν να εκφοβίσουν τους επισκέπτες της χώρας μας.

Ξεκινώντας από τις επιχειρήσεις των IDF στη Γάζα, θα θέλαμε να μας εξηγήσετε ποιος είναι ο τελικός στόχος;

Ο τελικός στόχος σε αυτή την επιχείρηση είναι να καταλάβουμε το βασικό ορμητήριο της Χαμάς, το πιο θωρακισμένο στην πόλη της Γάζας. Είναι μια πυκνή οικιστική περιοχή και με ένα υπόγειο σύστημα τούνελ. Η ιδέα είναι να το στερήσουμε από τη Χαμάς, γι’ αυτό κινούμαστε στην πόλη της Γάζας και ζητάμε από τους πολίτες να εκκενώσουν, διασφαλίζοντας ασφαλείς οδούς εξόδου. Επιχειρούμε εκεί για να ξεριζώσουμε τη Χαμάς. Θέλω απλά να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν δύο στόχοι της επιχείρησης στη Γάζα: ο πρώτος και βασικός είναι να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι πίσω και έχουμε ακόμα 48 ομήρους που κρατούνται. Και ο δεύτερος είναι να διαλύσουμε την στρατιωτική επιχειρησιακή ικανότητα της Χαμάς. Ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει αύριο, αν η Χαμάς παραδώσει τους ομήρους και τον οπλισμό της και η ηγεσία της αποχωρήσει. Ώστε να έχουμε μια παλαιστιανική κυβέρνηση που θα διαχειριστεί την περιοχή, με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας.

Παρ’ όλα αυτά, το Ισραήλ κατηγορείται από τη διεθνή κοινότητα, από όλο και περισσότερες χώρες, ότι αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι γενοκτονία και εθνοκάθαρση. Και επίσης, ότι παρά το ότι προσπαθείτε να «ξεδοντιάσετε» τη Χαμάς επιχειρησιακά, όπως λέτε, υπάρχουν απώλειες ανθρωπίνων ζωών…

Διαμαρτύρομαι εκ νέου γι’αυτή την ορολογία. Δεν είναι γενοκτονία, είναι ένας σκληρός πόλεμος που εξελίσσεται στη Γάζα. Όταν μιλάς με διεθνείς παίκτες, όλοι θέλουν η Χαμάς να βγει εκτός της Γάζας και να μην παίζει ρόλο, όμως δεν προσφέρουν κανέναν τρόπο για να συμβεί αυτό. Παρεμπιπτόντως, αυτό μου θυμίζει την κατάσταση με τον ISIS. Η διεθνής κοινότητα πάλεψε με τον ISIS μέχρι να τον καταστρέψει. Δεν έκανε κάποια συμφωνία με τον ISIS, πολέμησε 4,5 χρόνια μέχρι την καταστροφή του. Η Χαμάς έχει εγκαθιδρύσει στη Γάζα ένα τρομοκρατικό κράτος, με έναν τρομοκρατικό στρατό, με αποτελεσματικό έλεγχο των ανθρώπων και του εδάφους. Και με μια γενικευμένη επίθεση στο Ισραήλ που ξεκίνησε με θηριωδίες πέραν πάσης φαντασίας. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Χαμάς στη Γάζα. Αν αποφασίσει να παραδώσει τα όπλα και να αποχωρήσει, ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει. Είναι ένας φρικτός πόλεμος, αλλά δεν είναι γενοκτονία. Αντιθέτως, δεν γνωρίζω κανέναν στρατό στην ιστορία των πολέμων που «ξεβολεύτηκε», ώστε να βγάλει αμάχους εκτός εμπόλεμης περιοχής, να τους εκκενώσει και να τους επιτρέψει να πάνε σε ασφαλείς περιοχές. Να τους παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια. Η ανθρωπιστική βοήθεια πηγαίνει στη Γάζα, υπάρχουν προβλήματα στη διανομή, αλλά δεν υπάρχουν περιορισμοί στην ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτή την εβδομάδα μπήκαν πάνω από 1.700 φορτηγά.

Υπάρχουν πάντως καταγγελίες από μέλη του στολίσκου που πλέει προς τη Γάζα ότι τους επιτέθηκαν οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις με drones κ.ο.κ. Ποιο είναι το σχόλιο σας;

Δεν έχω πληροφορίες επ’ αυτού. Γι’ αυτό που έχω πληροφορίες είναι ότι προτείναμε στους διοργανωτές του στολίσκου να κατευθύνουν τα σκάφη τους στη μαρίνα της Ασκελόν. Να ξεφορτώσουν την ανθρωπιστική βοήθεια που μεταφέρουν και αυτή στη συνέχεια να οδεύσει στη Γάζα. Η Γάζα είναι υπό νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό και δεν σκοπεύουμε να επιτρέψουμε στον στολίσκο να τον σπάσει. Έχουμε ένα επιπρόσθετο πρόβλημα με αυτόν τον στολίσκο. Οι οργανωτές είναι άνθρωποι που σχετίζονται με τη Χαμάς, με οργανώσεις που σχετίζονται με τη Χαμάς. Τα περισσότερα σκάφη ανήκουν σε μια εταιρία-κέλυφος της Σαΐφ Άμπου Κισκ με έδρα την Ισπανία. Αυτοί οι άνθρωποι εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Χαμάς και δεν προσπαθούν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια. Αν αυτό προσπαθούν, είναι ευπρόσδεκτοι να τη φέρουν στην Ασκελόν.

Ποια είναι η άποψη σας για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στο Ισραήλ; Ρωτώ, καθώς η στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ είναι ισχυρή εδώ και 15 χρόνια, όμως η ελληνική κυβέρνηση το βρίσκει δύσκολο να κρατήσει μια ισορροπημένη στάση έναντι του Ισραήλ, λόγω της κατάστασης στη διεθνή κοινότητα. Και ποια είναι η άποψη σας για την αντιπολίτευση της Ελλάδας που κατηγορεί ευθέως το Ισραήλ για γενοκτονία;

Οι σχέσεις Ισραήλ-Ελλάδος είναι ισχυρές και στρατηγικής σημασίας και για τις δύο χώρες, καθώς υπηρετούν κοινά συμφέροντα και βασίζονται σε κοινές αξίες. Με αυτό το δεδομένο, υπάρχουν και διαφωνίες, αλλά ακριβώς λόγω της στρατηγικής και στενής σχέσης, μπορούμε να μιλάμε με την ελληνική κυβέρνηση για τα πάντα. Εκτιμούμε τη στάση της Ελλάδας ως προς αρκετά πράγματα σε αυτόν τον πόλεμο, την έκκληση για απελευθέρωση των ομήρων μας. Την ανάγκη να βρεθεί μια λύση, ώστε η Χαμάς να μην είναι μέρος του μέλλοντος της Λωρίδας της Γάζας με κανέναν συνδυασμό. Εκτιμούμε την ελληνική στάση για την ανθρωπιστική βοήθεια και συνεργαστήκαμε με την ελληνική κυβέρνηση για την αποστολή ιατρικών ειδών κ.ο.κ. Η Ελλάδα έχει μια ισορροπημένη και έξυπνη ματιά στην κατάσταση, αντιλαμβανόμενη την πολυπλοκότητα και προσπαθώντας να βρει τρόπους για να μην κάνει μια δύσκολη κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη.

Θεωρείτε ότι η ασφάλεια των Ισραηλινών επισκεπτών στην Ελλάδα εγγυημένη, με δεδομένα τα όσα είδαμε το καλοκαίρι;

Υπάρχουν οργανωμένες, μικρές ομάδες ακτιβιστών που προσπαθούν να κάνουν τη ζωή Ισραηλινών που έρχονται για δουλειά ή τουρισμό στην Ελλάδα δυσάρεστη. Ευτυχώς, η εμπειρία τόσο πολλών που έρχονται στην Ελλάδα-μόνο τον Αύγουστο είχαμε πάνω από 250.000 επισκέπτες από το Ισραήλ-αποδεικνύει ότι αισθάνονται την ελληνική φιλοξενία, απολαμβάνουν την επίσκεψη και συμβάλλουν ενεργά στην ελληνική οικονομία. Οι Ισραηλινοί τουρίστες έρχονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, περίπου 1 εκ. ανθρωποι και ξοδεύουν περισσότερα χρήματα από τον μέσο Ευρωπαίο τουρίστα. Και η δική μας τουριστική βιομηχανία επενδύσει στην Ελλάδα και αυτό νομίζω ότι είναι ωφέλιμο και για τις δύο χώρες και είμαι χαρούμενος που στα περισσότερα μέρη, τα στοιχεία που προσπαθούν να τρομάξουν και να δημιουργήσουν αίσθημα ανασφάλειας, αποτυγχάνουν.

