Προσλήψεις στο Δημόσιο: Η κατανομή το 2026 – Οι αλλαγές στην εντοπιότητα

Ξεπερνούν τις 19.000 οι προσλήψεις στο Δημόσιο για το 2026, σύμφωνα με όσα ανέφερε η υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η υφυπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι 19.300 νέες θέσεις θα εγκριθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ αν συνυπολογιστούν ακόμη 10.000 θέσεις που αφορούν ήδη δεσμευμένες προσλήψεις στον τομέα της Παιδείας, οι συνολικές προσλήψεις υπερβαίνουν τις 29.000.

Κατανομή των προσλήψεων

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η κ. Χαραλαμπογιάννη, οι προσλήψεις κατανέμονται ως εξής:

Υγεία: Πάνω από 5.000 θέσεις για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

ΑΑΔΕ: 700 νέες θέσεις για ενίσχυση των ελέγχων.

Δικαιοσύνη: 640 προσλήψεις, εκ των οποίων 130 δικαστές και οι υπόλοιποι προσωπικό των δικαστηρίων.

Τοπική Αυτοδιοίκηση: 3.900 θέσεις σε Δήμους και Περιφέρειες, με έμφαση σε καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμό και ύδρευση.

Πυροσβεστικό Σώμα: 600 νέοι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων.

Προστασία του Πολίτη: 1.840 θέσεις, με 600 ειδικούς φρουρούς και πάνω από 1.000 σε σχολές αστυνομίας.

Ένοπλες Δυνάμεις: 1.800 προσλήψεις, περιλαμβανομένων στρατιωτικών νοσοκομείων.

Η κ. Χαραλαμπογιάννη τόνισε ότι ο σχεδιασμός γίνεται «με βάση τις πραγματικές ανάγκες και όχι απλώς τις κενές οργανικές θέσεις», απορρίπτοντας κάθε πελατειακή λογική.

Τι αλλάζει στην εντοπιότητα

Η υφυπουργός επεσήμανε ότι οι μισές περίπου από τις νέες θέσεις θα καλυφθούν μέσω ΑΣΕΠ, με βάση τον πανελλήνιο διαγωνισμό που έγινε για πρώτη φορά ψηφιακά το καλοκαίρι. Οι επιτυχόντες θα επιλεγούν με συνδυασμό βαθμολογίας, εντοπιότητας και εμπειρίας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, προβλέπεται πέναλτι τριών ετών για όσους κλειδώσουν θέση αλλά τελικά δεν την αναλάβουν.

Εξάλλου, διπλασιάζονται τα μόρια εντοπιότητας, ενώ για πρώτη φορά τίθεται δέσμευση παραμονής 15 ετών στην περιοχή για όσους την αξιοποιούν.

Ψηφιακή κάρτα στο Δημόσιο

Η κ. Χαραλαμπογιάννη προανήγγειλε επιπλέον ότι από το 2026 θεσμοθετείται η ψηφιακή κάρτα και στον Δημόσιο τομέα.