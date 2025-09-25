Προϋπολογισμός:-Οι-φόροι-που-στήριξαν-τα-έσοδα-στο-8μηνο

Στα 48,458 δισ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 184 εκατ. ευρώ ή 0,4% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2025.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το 8μηνο του 2025 τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» προ επιστροφών ανήλθαν σε 46,519 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,042 δισ. ευρώ ή 4,6% έναντι του στόχου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η υπεραπόση αυτή οφείλεται στην καλύτερη απόδοση της είσπραξης των φόρων του τρέχοντος έτους (φόροι εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΦΚ, κ.λπ.) όσο και στην καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2025.

Αναλυτικά, για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 18,185 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 507 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 4,857 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 83 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 1,983 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 73 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 17,306 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1,135 δισ. ευρώ εκ των οποίων: ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 828 εκατ. ευρώ, ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μειωμένος κατά 38 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος αυξημένοι κατά 345 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Σημειώνεται ότι αναφορικά με τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, μέρος των εισπράξεων εμφανίζεται εμπροσθοβαρώς, λόγω του ότι τέθηκε σε λειτουργία ήδη από τα μέσα Μαρτίου η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Σημειώνεται ότι τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 41 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 4,495 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 8 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Ποσό 1,346 δισ. ευρώ εισπράχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σύμφωνα με τον στόχο, ενώ ποσό 2.507 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 422 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 1,74 δισ. ευρώ και περιλαμβάνουν το ποσό των 784,8 εκατ. ευρώ από τη νέα Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού, ενώ στη στοχοθεσία εμπεριέχεται το ποσό των 1,350 δισ. ευρώ από το τίμημα για την εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε. Αν εξαιρεθούν τα ανωτέρω ποσά, τα έσοδα της μείζονας κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανέρχονται σε 955 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 259 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 1,822 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 75 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 1,822 δισ. ευρώ, ποσό 185 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 29 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 6,181 δισ. ευρώ και ενσωματώνουν το ποσό επιστροφής ΦΠΑ ύψους 784,8 εκατ. ευρώ από τη νέα Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού, όπως προαναφέρθηκε, το οποίο δημοσιονομικά επηρεάζει το έτος 2024. Αν εξαιρεθεί το ποσό αυτό, οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 5,396 δισ. ευρώ και είναι αυξημένες κατά 685 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (4,711 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2025.

Τα καθαρά έσοδα από φόρους μετά επιστροφών την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 εμφανίζονται αυξημένα κατά 1.357 εκατ. ευρώ έναντι των στόχων του προϋπολογισμού.