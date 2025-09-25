Ρεκόρ Σεπτεμβρίου στην αγορά δημόσιου χρέους της Ευρώπης – Έκρηξη εκδόσεων εν μέσω ευνοϊκού κλίματος

Σε ιστορικά υψηλά για τον μήνα Σεπτέμβριο ανήλθαν οι εκδόσεις χρέους στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς κράτη, υπερεθνικοί οργανισμοί αλλά και επιχειρήσεις υψηλού ρίσκου εκμεταλλεύονται τις ευνοϊκές συνθήκες για δανεισμό.

Σε ιστορικά υψηλά για τον μήνα Σεπτέμβριο ανήλθαν οι εκδόσεις χρέους στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς κράτη, υπερεθνικοί οργανισμοί αλλά και επιχειρήσεις υψηλού ρίσκου εκμεταλλεύονται τις ευνοϊκές συνθήκες για δανεισμό.

Οι συνολικές πωλήσεις ομολόγων σε ευρώ, στερλίνα και δολάριο στο πλαίσιο των κανονισμών Reg S έφθασαν τα 208,9 δισ. ευρώ αυτόν τον μήνα, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 200,78 δισ. ευρώ του 2021, σύμφωνα με στοιχεία του -. Με τρεις εργάσιμες ημέρες να απομένουν έως τη λήξη του μήνα, εκτιμάται ότι το τελικό ποσό θα είναι ακόμη υψηλότερο.

Η δυναμική στις εκδόσεις διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με τις κυβερνήσεις, τους υπερεθνικούς οργανισμούς και τις κρατικές υπηρεσίες να ηγούνται των εκδόσεων, καθώς χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία προσπαθούν να διαχειριστούν μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα.

Μόνο τον Σεπτέμβριο, στην αγορά βγήκαν τίτλοι από χώρες όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και από εταιρείες όπως η Renault, η Medtronic Inc και η Ineos Finance Plc -με την τελευταία να προχωρά σε έκδοση λίγες ημέρες μετά την υποβάθμιση της πιστοληπτικής της αξιολόγησης.

Οι εκδότες αξιοποιούν το θετικό κλίμα για να αντλήσουν κεφάλαια, καθώς τα διεθνή χρηματιστήρια κινούνται σε ιστορικά υψηλά και το μέσο κόστος δανεισμού σε ευρώ βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο του έτους, σύμφωνα με δείκτες του -. Την ίδια στιγμή, τα περιθώρια πιστωτικού κινδύνου για τις εταιρείες παραμένουν σταθερά και κοντά στον μέσο όρο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του δείκτη Markit iTraxx.