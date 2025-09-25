Σε τροχιά χρεοκοπίας η First Brands Group – Προστασία από πιστωτές για συνδεδεμένες εταιρείες

Οντότητες που συνδέονται με την First Brands Group και τον ιδρυτή της, Patrick James, υπέβαλαν αίτηση για προστασία από τους πιστωτές στις ΗΠΑ, επιτείνοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η προμηθεύτρια ανταλλακτικών αυτοκινήτων και τα οποία έχουν ήδη προκαλέσει αναταραχή στις αγορές ομολόγων υψηλού κινδύνου.

Η Carnaby Capital Holdings, καθώς και αρκετές ακόμη εταιρείες που είχαν αντλήσει δανειακά κεφάλαια συνδεδεμένα με την First Brands, κατέθεσαν αίτηση υπαγωγής στο Κεφάλαιο 11 του Πτωχευτικού Κώδικα την Τετάρτη. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει τις πιθανότητες να οδηγηθεί σε χρεοκοπία και η ίδια η First Brands Group.

Εκτιμάται ότι η First Brands έχει συγκεντρώσει χρηματοδότηση ύψους έως και 10 δισ. δολαρίων, μέσω χρέους και εξωλογιστικής χρηματοδότησης (off-balance sheet).

Ο Patrick James, επιχειρηματίας με καταγωγή από τη Μαλαισία, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν κατηγορίες για απάτη σε αγωγές από πιστωτές -οι οποίες ωστόσο απορρίφθηκαν- υπέγραψε την αίτηση χρεοκοπίας της Carnaby με την ιδιότητα του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας.

Σε έγγραφα που έχουν στη διάθεσή τους οι Financial Times, το χρέος που εκδόθηκε από την Carnaby Inventory III -μία από τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στην αίτηση πτώχευσης- περιγράφεται ως «Πιστωτική Διευκόλυνση με Ανακυκλούμενο Δανεισμό της First Brands».

Τα ίδια έγγραφα αποκαλύπτουν ότι η Carnaby είχε στο παρελθόν εκδώσει χρέος με υψηλά επιτόκια, με ένα επενδυτικό ταμείο να αναφέρει απόδοση (κουπόνι) άνω των 13 ποσοστιαίων μονάδων πάνω από τον κυμαινόμενο δείκτη αναφοράς.