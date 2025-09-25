Σκλαβενίτης:-Στήριξη-των-εργαζόμενων-στη-διοίκηση-μετά-το-πρόστιμο

Τη στήριξή τους στη διοίκησης της αλυσίδας σούπερ μάρκετ «Σκλαβενίτης», εκφράζουν οι εργαζόμενοι σε αυτή, ως προς την επιβολή προστίμου ύψους 1,4 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Ανάπτυξης για παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας.

Στην ανακοίνωσή του το σωματείο των εργαζομένων, εκφράζει την απορία αν οι αποφάσεις αυτές προστατεύουν τους καταναλωτές και παράλληλα αν συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανάρτησης στο Facebook:

«Ανακοίνωση προς τους Συναδέλφους

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση του προστίμου-μαμούθ κατά της εταιρείας από το υπουργείο Ανάπτυξης, θα θέλαμε να μοιραστούμε με τους συναδέλφους μας ορισμένες σκέψεις.

Άραγε, αποφάσεις αυτού του είδους συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία των καταναλωτών; Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα αντιμετωπίζεται με την κατάργηση του κίτρινου χρώματος στις ετικέτες; Με την αφαίρεση της «Αρχικής Τιμής» ή του «Α.Τ.»; Αυτά ήταν τα αίτια της ακρίβειας που παρέμεναν αόρατα όλα τα προηγούμενα χρόνια;

Τελικά, έφταιγαν για όλα αυτά τα 36 ταμπελάκια σε ένα κατάστημα στη Νέα Χαλκηδόνα, ώστε να επιβληθεί και να ανακοινωθεί πανηγυρικά το μεγαλύτερο πρόστιμο στον κλάδο;

Κάθε νοήμων άνθρωπος καταλαβαίνει πως τέτοιες πρακτικές αποσκοπούν να μετατοπίσουν την υπαρκτή κοινωνική δυσαρέσκεια -για την ακρίβεια, τα υπέρογκα ενοίκια, για τις χρεώσεις στο ρεύμα, για τις καθημερινές δυσκολίες διαβίωσης- σε άλλες κατευθύνσεις.

Η τήρηση της νομιμότητας είναι φυσικά ευθύνη των αρμόδιων αρχών. Μια δίκαιη όμως Πολιτεία οφείλει να λειτουργεί με αξιοκρατία και ισονομία, όχι με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα.

Εμείς, οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ, ξέρουμε από πρώτο χέρι τον καθημερινό αγώνα να εξυπηρετούμε τους συνανθρώπους μας και να ακούμε τα πραγματικά προβλήματά τους. Και κατανοούμε ότι τέτοιες αποφάσεις συχνά υπηρετούν σκοπιμότητες που ελάχιστη σχέση έχουν με την ουσία της κοινωνικής προστασίας.

Το Σωματείο μας με αίσθημα ευθύνης έχει έναν και μόνο σταθερό προσανατολισμό: τη διασφάλιση των 35.250 θέσεων εργασίας στην εταιρεία, μέσα σε συνθήκες αξιοπρέπειας και με τους καλύτερους δυνατούς όρους αμοιβής και εργασίας. Θα συνεχίσουμε με συνέπεια να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα όλων των συναδέλφων μας, ανεξάρτητα από τις εκάστοτε πολιτικές και οικονομικές συγκυρίες.

Για καθαρά ενημερωτικούς λόγους και επειδή δεχόμαστε πολλές ερωτήσεις από συναδέλφους, παραθέτουμε αυτούσια την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας».