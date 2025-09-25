Σ. Αναγνωστόπουλος (Γ.Γ. Εμπορίου) στη «N» για τα πρόστιμα στα σούπερ μάρκετ: Μπορούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη

«Οι έλεγχοι είναι παρόντες στο πεδίο, κυρίως σε ό,τι αφορά στην προστασία του καταναλωτή» διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής, αναφερόμενος στα πρόστιμα που επέβαλε χθες το Υπ. Ανάπτυξης σε δύο αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Σχετικά με τα πρόστιμα ύψους 2,2 εκατομμυρίων ευρώ που επιβλήθηκαν την Τετάρτη σε δύο γνωστές αλυσίδες σούπερ μάρκετ και συγκεκριμένα μετά την αντίδραση της αλυσίδας «Σκλαβενίτης» που τα καταγγέλλει ως αυθαίρετα, ο κ. Αναγνωστόπουλος απάντησε ότι «χωρίς να μπω στην ουσία του ζητήματος σε ένα κράτος δικαίου όπως η Ελλάδα, η επιχείρηση μπορεί να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για να διεκδικήσει το δίκιο της. Προφανώς και το δικαστήριο θα κρίνει» για την τύχη του προστίσμου που «ωστόσο θα έχει ήδη πληρωθεί».

Για τα αποτελέσματα των ερευνών στην αγορά για τους 1.000 κωδικούς, ο κ. Αναγνωστόπουλος δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μία προσπάθεια από την πλευρά των επιχειρήσεων, «να υπάρξουν χίλιοι κωδικοί προϊόντων στους οποίους θα ισχύουν μειωμένες τιμές κι αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα».

Ερωτηθείς για τις εκτιμήσεις Στουρνάρα ότι ο πληθωρισμός θα αργήσει ε να υποχωρήσει, ο κ. Αναγνωστόπουλος ανάφερε ότι το πραγματικό εισόδημα αυξάνεται όπως προκύπτει από τη σχέση αύξησης μισθών και πληθωρισμού.

Τόνισε επίσης ότι ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας δεν καταγράφεραι επίσημα, γεγονός που καθιστά, όπως είπε, άδικη τη σύγκριση με άλλες χώρες.