ΥΠΕΘΟ: «Ναι» σε ΣΔΙΤ 157,2 εκατ. ευρώ για απόβλητα και απορρίμματα – Οι 3 μονάδες

«Υποδομές Μεταφόρτωσης και Επεξεργασίας (Ανακύκλωσης, Ανάκτησης) Αποβλήτων στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου μέσω ΣΔΙΤ».

Ένα νέο έργο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), την υλοποίηση τριών Μονάδων Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Αποβλήτων στη Σύρο, την Πάρο και τη Μύκονο και ενός Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στο νησί της Τήνου, συνολικού προϋπολογισμού 157,2 εκατομμυρίων ευρώ, ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ, που συνεδρίασε σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στη συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Παπαθανάση, μετείχαν ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρίστος Δήμας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, και ο Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου κ. Άκης Σκέρτσος.

Στη τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος κ.Γιώργος Χατζημάρκος, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Μανώλης Γραφάκος και ο επικεφαλής της Μονάδας ΣΔΙΤ κ. Νίκος Σέργης. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΥΠΕΘΟ, το έργο που εγκρίθηκε είναι το εξής:

Το συγκεκριμένο έργο καλύπτει περίοδο έως 27 ετών, εκ των οποίων 2 έτη εκτιμάται ότι αφορούν την κατασκευαστική περίοδο και 25 την περίοδο λειτουργίας. Η προβληματική κατάσταση στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων έχει ήδη επιφέρει σημαντικές αρνητικές συνέπειες σε ποικίλους τομείς της ζωής στην ευρύτερη περιοχή. Για τον λόγο αυτό, η δημιουργία σύγχρονων και καλά οργανωμένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων σε περιφερειακό επίπεδο κρίνεται άμεσης προτεραιότητας. Η αναγκαιότητα του έργου στηρίζεται στις κατευθύνσεις της εθνικής νομοθεσίας, οι οποίες δίνουν έμφαση στη μείωση των ποσοτήτων που καταλήγουν σε ταφή, στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της επεξεργασίας των βιοαποβλήτων, καθώς και στην παραγωγή αξιοποιήσιμων προϊόντων ή ενέργειας. Επίσης, η αξιοποίηση αυτή μπορεί να αποφέρει οικονομικά οφέλη και να ενισχύσει τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, συμβάλλοντας συνολικά στη βελτίωση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ισορροπίας της περιοχής.

Το προτεινόμενο Έργο, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση της διαχείρισης των αποβλήτων στην Περιφέρεια με το νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση του περιβάλλοντος.