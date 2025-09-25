Χνάρης:-Αποδείχθηκε-η-ένδεια-επιχειρημάτων-και-η-απόλυτη-σύγχυση-της-ΝΔ

Δήλωση-απάντηση στις πηγές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες ενέπλεξαν το όνομά του στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξέδωσε ο Μανόλης Χνάρης, κάνοντας λόγο για «απόλυτα ψευδές και αστείο επιχείρημα», ότι ο Οργανισμός δεν είναι αρμόδιος για την καταμέτρηση των αιγοπροβάτων.

Ο κ. Χνάρης δήλωσε ότι «αποδείχθηκε η ένδεια επιχειρημάτων και η απόλυτη σύγχυση της ΝΔ» και πρόσθεσε ότι έχει καταθέσει στα επίσημα πρακτικά της Βουλής τις αρμοδιότητες που είχε ως θεματικός αντιπεριφερειάρχης.

Πιο αναλυτικά η δήλωση του Μανόλη Χνάρη:

«Η ένδεια επιχειρημάτων και η απόλυτη σύγχυση της Νέας Δημοκρατίας αποδείχθηκε για άλλη μία φορά σήμερα, αφού έφτασε στο σημείο να επικαλεστεί το απόλυτα ψευδές και αστείο επιχείρημα, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι αρμόδιος φορέας για την καταμέτρηση των αιγοπροβάτων, αλλά οι Περιφέρειες. Με αυτό το επιχείρημα γελά το σύνολο του κτηνοτροφικού κόσμου της χώρας.

Είναι λοιπόν απορίας άξιο, αφού κατά την κυβέρνηση τη σχετική αρμοδιότητα ελέγχου την έχουν οι περιφέρειες, γιατί στην εξεταστική επιτροπή δεν κάλεσε την Ένωση των Περιφερειών Ελλάδος;

Σε κάθε περίπτωση, τις αρμοδιότητες που είχα ως θεματικός Αντιπεριφερειάρχης του πρωτογενούς τομέα στην περιφέρεια Κρήτης, τις έχω καταθέσει στα επίσημα πρακτικά της Βουλής και θα το ξανά κάνω όποτε και όπου χρειαστεί».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.