Όμιλος-ΕΛΤΟΝ:-Αύξηση-10%-των-πωλήσεων-το-1ο-εξάμηνο-του-2025

Με αύξηση των πωλήσεων της τάξεως του 10% ολοκλήρωσε το α΄ εξάμηνο ο όμιλος ΕΛΤΟΝ. Παράλληλα, διατήρησε τα μερίδια αγοράς και εξυπηρέτησε τις ανάγκες των μεγάλων βιομηχανιών όλων των κλάδων αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν πελατολόγιο πολύχρονης και άριστης συνεργασίας.

Οικονομικά αποτελέσματα και Δείκτες

Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 47,1 εκ. ευρώ (αύξηση κατά 0,9% σε σχέση με το α εξάμηνο 2024) και του ομίλου σε 89,9 εκ. ευρώ (αύξηση 10% σε σχέση με το α εξάμηνο 2024). Οι ποσότητες/όγκοι που διακινήθηκαν σε επίπεδο Ομίλου στο α εξάμηνο 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο 2024 εμφάνισαν αύξηση κατά 4,2%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η θυγατρική στην Τουρκία παρουσίασε αύξηση των ποσοτήτων/όγκων που διακινήθηκαν κατά 41,8%, σε συνέχεια της αναδιάρθρωσης της θυγατρικής εταιρείας που έλαβε χώρα καθ’όλη τη διάρκεια του 2024. Η θυγατρική στην εμπόλεμη Ουκρανία παρουσίασε αύξηση 2,5%. Επίσης στα αποτελέσματα του α εξαμήνου 2025 ενοποιήθηκε η πρόσφατα εξαγορασθείσα (Οκτώβριος 2024) θυγατρική «Ν.ΛΕΚΟΣ ΑΕ».

Το περιθώριο της μικτής κερδοφορίας παρουσίασε οριακή ποσοστιαία μείωση κατά τη διάρκεια του α εξαμήνου 2025. Πιο συγκεκριμένα το περιθώριο μικτής κερδοφορίας ανήλθε σε ποσοστό 14,8% για την Εταιρεία (μείωση κατά 0,89 σε σχέση με το 2024) και 15,5% για τον όμιλο (μείωση κατά 0,76 σε σχέση με το εξάμηνο 2024). Παρόλο αυτά διατηρείται σε ποσοστιαία επίπεδα που θεωρούνται φυσιολογικά για τον κλάδο δραστηριοποίησης της ΕΛΤΟΝ και σύμφωνα με τον ιστορικό μέσο όρο μικτής κερδοφορίας του ομίλου, χωρίς να παρατηρούνται οι ακραίες μεταβολές των μικτών περιθωρίων που σημειώθηκαν στην περίοδο 2022-2023 κυρίως λόγω της επίδρασης των τιμών πώλησης.

Κατά το α εξάμηνο 2025, τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,1 εκ. ευρώ (ή 4,5% επί των συνολικών πωλήσεων) για την εταιρεία σε σχέση με 2,9 εκ. ευρώ (EBITDA) το εξάμηνο 2024 (ή 6,4% επί των συνολικών πωλήσεων). Σε επίπεδο ομίλου για το εξάμηνο 2025 τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 4,3 εκ. ευρώ (ή 4,7% επί των συνολικών πωλήσεων) μειωμένα σε σχέση με το εξάμηνο 2024 στο οποίο ανήλθαν σε 5,2 εκ. ευρώ (ή 6,4% επί των συνολικών πωλήσεων).

Τα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) σε επίπεδο εταιρείας για το εξάμηνο 2025 ανήλθαν σε 1,6 εκ. ευρώ (ή 3,4% επί των συνολικών πωλήσεων) σε σχέση με το εξάμηνο 2024 που ανήλθαν σε 2,2 εκ. ευρώ (ή 4,7% επί των συνολικών πωλήσεων) και σε επίπεδο ομίλου τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 2,3 εκ. ευρώ (ή 2,6% επί των συνολικών πωλήσεων) σε σχέση με το εξάμηνο 2024 που ανήλθαν σε 2,7 εκ. ευρώ (ή 3,2% επί των συνολικών πωλήσεων) δηλαδή αύξηση των αποτελεσμάτων προ φόρων (EBT) του Ομίλου κατά 13,7% σε σχέση με το έτος 2024.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων για τον όμιλο και ανήλθαν σε 1,6 εκ. ευρώ έναντι 1,9 εκ. ευρώ το εξάμηνο 2024, σημειώνοντας μείωση 17,9% για τον Όμιλο σε σύγκριση με το περσινό εξάμηνο και σε 1,2 εκ. ευρώ έναντι 1,8 εκ. ευρώ για την Εταιρεία σημειώνοντας μείωση 29,6% σε σύγκριση με το περσινό εξάμηνο.

Η μείωση των αποτελεσμάτων προ φόρων οφείλεται κυρίως στην μείωση του μικτού περιθωρίου πωλήσεων. Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι το περιθώριο κερδοφορίας θα βελτιωθεί στο β εξάμηνο του 2025.

Όσον αφορά την Κατάσταση της Οικονομικής θέσης την 30/06/2025 τόσο η εταιρεία όσο και ο όμιλος εμφανίζουν ιδιαίτερα ενισχυμένο κεφάλαιο κίνησης πιο συγκεκριμένα η εταιρεία ποσοστό 191% και ο όμιλος ποσοστό 200% (Κυκλοφορούν ενεργητικό προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις). Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της ΕΛΤΟΝ να καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Επενδύσεις

Το Δεκέμβριο του 2024 η Εταιρεία εξαγόρασε σε ποσοστό 100% τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας «Ν.ΛΕΚΟΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ». Η εταιρεία «Ν.ΛΕΚΟΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ» ιδρύθηκε το 2000 και δραστηριοποιείται επιτυχημένα στην ελληνική αγορά παραγωγής και διανομής πρώτων υλών και χημικών Α’ υλών στον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων. Συγκεκριμένα, παράγει και εμπορεύεται ειδικά μείγματα και συστατικά τροφίμων που αποτελούν πρώτες ύλες για τις βιομηχανίες γαλακτοκομικών, κρεάτων και αρτοποιίας.

Η συγκεκριμένη εξαγορά θα ενδυναμώσει περαιτέρω τις εμπορικές δραστηριότητες του ομίλου τόσο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό στις χώρες που έχει παρουσία ο όμιλος. Τα προϊόντα της εταιρείας είναι συμπληρωματικά στην γκάμα των προϊόντων του ομίλου. Ήδη εντός του α εξαμήνου 2025 ο όμιλος εκσυγχρονίζει τις διαδικασίες λειτουργίας της πρόσφατα αποκτηθείσας θυγατρικής, εναρμονίζοντάς την στα σύγχρονα πρότυπα του Ομίλου ΕΛΤΟΝ.

Η επένδυση σε νέες μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα Βοιωτίας στην ιδιόκτητη έκταση των 149χιλ τ.μ. η αγορά της οποίας πραγματοποιήθηκε εντός του 2023, παραμένει στα σχέδια της εταιρείας και εξετάζεται ο χρόνος υλοποίησης του έργου συναξιολογώντας πλάνο ανάπτυξης των υπαρχουσών υποδομών παραγωγής της εταιρίας «Ν.ΛΕΚΟΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ».

Επιπλέον, ο όμιλος ΕΛΤΟΝ επενδύει στην πλήρη εγκατάσταση ενός σύγχρονου ERP συστήματος που θα συνεισφέρει στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και στις συνέργειες σε επίπεδο ομίλου. Ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2024 το νέο ERP έχει εγκατασταθεί σε ασφαλές περιβάλλον Cloud στη μητρική Εταιρεία και από 1η Ιανουαρίου 2025 το νέο ERP έχει εγκατασταθεί στη μεγαλύτερη θυγατρική του ομίλου την ΕΛΤΟΝ Ρουμανίας. Η υλοποίησή του ενιαίου ERP συστήματος συνεχίζεται, με την εφαρμογή του στις θυγατρικές της Σερβίας και της Τουρκίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025.

Εντός του α εξαμήνου 2025, ο όμιλος εστίασε στην ανάγκη αναδιοργάνωσης της θυγατρικής στην Βουλγαρία, σχεδιάζοντας ένα πιο ευέλικτο μοντέλο λειτουργίας της. Με βάση το πλάνο πώλησης των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων και τη μετάβαση σε σύγχρονες εγκαταστάσεις τρίτων, η θυγατρική θα υποστηρίξει τις ανάγκες της τοπικής αγοράς της Βουλγαρίας, και παράλληλα θα εξορθολογήσει τα λειτουργικά έξοδα, θα μειώσει τις αποσβέσεις των παγίων στοιχείων, και τους τόκους του τραπεζικού δανεισμού, αποφέροντας κερδοφόρα αποτελέσματα στη θυγατρική και στον Όμιλο. Οι ενέργειες της αναδιοργάνωσης της θυγατρικής και πώλησης των υφιστάμενων ιδιόκτητων εγκαταστάσεων αναμένονται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων μηνών.

Η ΕΛΤΟΝ για το β εξάμηνο 2025, παρακολουθώντας το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται καθώς και τις διεθνείς εξελίξεις, βασιζόμενη στις ίδιες αξίες αλλά με ένα σύγχρονο μοντέλο διοίκησης, στοχεύει σε άλλη μία επιτυχημένη και κερδοφόρα χρονιά.