Όμιλος Vivartia: Στα €975,4 εκατ. οι ενοποιημένες πωλήσεις το 2024

Ο Όμιλος Vivartia κατέγραψε σημαντική βελτίωση στα οικονομικά του αποτελέσματα για το 2024, παρά τις προκλήσεις ενός σύνθετου οικονομικού περιβάλλοντος.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά €72,8 εκατ., φτάνοντας τα €975,4 εκατ., ενώ τα ενοποιημένα EBITDA ανήλθαν σε €95,9 εκατ. από €91,9 εκατ. το 2023. Τα καθαρά κέρδη σημείωσαν ισχυρή άνοδο, φτάνοντας τα €23,6 εκατ. από €10,6 εκατ. την προηγούμενη χρήση, αποτυπώνοντας την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών κινήσεων του Ομίλου.

Το 2024, με αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,3% και ενίσχυση του τουρισμού, οι εταιρείες του Ομίλου αξιοποίησαν την ευνοϊκή ζήτηση, ενώ αντιμετώπισαν επιτυχώς τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις που επηρέασαν το διαθέσιμο εισόδημα. Η ανάπτυξη αυτή ενισχύθηκε από την αύξηση των εξαγωγών και τη δυναμική του κλάδου της εστίασης, διατηρώντας παράλληλα ηγετικές θέσεις και μερίδια αγοράς στους τομείς δραστηριοποίησης του Ομίλου Vivartia.

Κατά τη διάρκεια του έτους, ο Όμιλος προχώρησε σε οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση σε όλες τις εταιρείες του, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά του. Ιδιαίτερη αναγνώριση αποτέλεσαν οι πλατινένιες και χρυσές διακρίσεις που απέσπασαν οι βασικές εταιρείες του από το διεθνή φορέα αξιολόγησης βιωσιμότητας «EcoVadis», επιβεβαιώνοντας την προσήλωση του Ομίλου Vivartia σε πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης.