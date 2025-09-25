as-company:-Αύξηση-32,7%-στον-κύκλο-εργασιών,-πτώση-στα-καθαρά-κέρδη

Ο Όμιλος πέτυχε αύξηση πωλήσεων στο Α’ εξάμηνο του 2025, με αύξηση πωλήσεων κατά +32,7%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της AS Company.

Η επίδοση αυτή οφείλεται στη ανάπτυξη του κλάδου παιχνιδιών, που περιλαμβάνει ευρύ φάσμα κατηγοριών: gadgets, παιδικά επιτραπέζια και επιτραπέζια ενηλίκων, stationery, art & craft και lifestyle προϊόντα και αφενός στη σημαντική συμβολή της νέας κατηγορίας προϊόντων βρεφανάπτυξης (+10,3%), στην οποία η Εταιρία εισήλθε το Δ’ τρίμηνο 2024.

Το EBITDA διαμορφώθηκε αυξημένο κατά €680 χιλ. σε σχέση με πέρυσι και ανέρχεται στο 16,18% των πωλήσεων.

O κύκλος εργασιών στο εξάμηνο αυξήθηκε 32,7% στα 15,31 εκατ. ευρώ ενώ τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν 13,6% στο 1,42 εκατ. ευρώ.

Η Διοίκηση εκτιμά ότι για το σύνολο της χρήσης 2025 οι πωλήσεις θα διαμορφωθούν σε επίπεδα +10% υψηλότερα σε σχέση με το 2024, επιβεβαιώνοντας την ορθή υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου.

Ο Όμιλος θα συνεχίσει να δίνει έμφαση στην ανάπτυξη και ενίσχυση κατηγοριών που τον διαφοροποιούν από την υπόλοιπη αγορά, βελτιώνουν την κερδοφορία και διευρύνουν την πελατειακή του βάση.

Το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο έχει πλέον εξελιχθεί πέρα από τα παραδοσιακά παιχνίδια, προσφέροντας εμπειρίες ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης για όλες τις ηλικίες, από 0 έως 99 ετών.

Η στρατηγική αυτή μετατρέπει τον Όμιλο σε έναν ολοκληρωμένο Growth & Play Experiences Provider, με σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου ακινήτων, στις 08.09.2025 υπογράφηκε το οριστικό συμβόλαιο πώλησης εννέα (9) ακινήτων στην Ελούντα Λασιθίου, συνολικού τιμήματος €3,0 εκ., με απόδοση επένδυσης 40%.

Παράλληλα, για τα επενδυτικά ακίνητα στα Μάταλα Ηρακλείου προχωρά η εκπόνηση αρχιτεκτονικών σχεδίων και η διαδικασία αδειοδοτήσεων με στόχο την καλύτερη αξιοποίησή τους. Ο Όμιλος συνεχίζει επίσης να εξετάζει πιθανές εξαγορές που θα ενισχύσουν περαιτέρω το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και τα δίκτυα διανομής του. Σημαντικά βήματα έχουν γίνει και στη Γαλλία, μία από τις κορυφαίες αγορές παιχνιδιών στην Ευρώπη, όπου τα προϊόντα μας έχουν ήδη παρουσία και τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, σε ενίσχυση συστημάτων και διαδικασιών, καθώς και σε δράσεις ESG. Η Διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για μετόχους, συνεργάτες και κοινωνία.