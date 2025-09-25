briq-properties:-Διανέμει-προσωρινό-καθαρό-μέρισμα-0,080-ευρώ-ανά-μετοχή

Τη διανομή προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2025 καθαρού ποσού € 0,080 ανά μετοχή, συνολικού ποσού € 3,7 εκατ. αποφάσισε η διοίκηση της BriQ Properties

Τη διανομή προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2025 καθαρού ποσού € 0,080 ανά μετοχή, συνολικού ποσού € 3,7 εκατ. αποφάσισε η διοίκηση της BriQ Properties. Το προς διανομή μέρισμα προκύπτει μετά από αφαίρεση των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες δεν δικαιούνται μερίσματος. Επισημαίνεται πως το ποσό είναι καθαρό, καθώς δεν υφίσταται παρακράτηση φόρου 5% επί του ποσού του μερίσματος από διανομή κερδών των Α.Ε.Ε.Α.Π., δυνάμει του άρθρου 58 του ν. 5193/2025 όπως ισχύει.

Σύμφωνα με την εισηγμένη, οι Μέτοχοι έχουν δικαίωμα επανεπένδυσης του προσωρινού μερίσματος (Scrip Dividend) σύμφωνα με το Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος τετραετούς διάρκειας (2025 – 2028) που εγκρίθηκε στην από 29.04.2025 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Η Εταιρεία με νεότερη ανακοίνωση της θα προβεί σε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος επανεπένδυσης.

Από την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025 (cut-off date). Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 (record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του προσωρινού μερίσματος και ημερομηνία εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετχών που θα προκύψουν από την άσκηση δικαιώματος επανεπένδυσης του προσωρινού μερίσματος (Scrip Dividend) ορίζεται η Πέμπτη, 27.11.2025. Η καταβολή του μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα, «Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.» μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ως εξής:

Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος Α.Ε.

Τα μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας (ΑΚ 250 περ. 15) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση (δηλαδή εν προκειμένω μετά την 31η Δεκεμβρίου 2030) και ότι μετά τη σχετική παραγραφή τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ.1195/1942 επισημαίνεται καταληκτικά στην ανακοίνωση.