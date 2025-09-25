delta-air-lines:-Αντικαθιστά-μονάδες-ισχύος-σε-300-airbus-λόγω-τοξικών-αναθυμιάσεων

Η Delta Air Lines αντικαθιστά τις βοηθητικές μονάδες ισχύος (APU) σε περισσότερα από 300 αεροσκάφη τύπου Airbus A320, έπειτα από ανησυχητικά περιστατικά τοξικών αναθυμιάσεων που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, το πρόγραμμα βρίσκεται ήδη στο 90% της ολοκλήρωσής του. Η Delta διαθέτει συνολικά 310 αεροσκάφη της οικογένειας A320, εκ των οποίων τα 76 είναι νεότερης γενιάς.

Ο «τρίτος κινητήρας» και οι κίνδυνοι

Η APU, ο «τρίτος κινητήρας» που βρίσκεται στην ουρά του αεροσκάφους και χρησιμοποιείται για παροχή ηλεκτρισμού και αέρα όταν οι κύριοι κινητήρες δεν λειτουργούν, έχει αναγνωριστεί από την Airbus ως βασική πηγή διαρροών.

Όταν λάδια από το σύστημα λιπαντικών περνούν από φθαρμένες τσιμούχες, εξατμίζονται σε υψηλές θερμοκρασίες και παράγουν τοξικές ενώσεις που διοχετεύονται στον αέρα της καμπίνας.

Περιστατικά και επιπτώσεις

Σύμφωνα με το Wall Street Journal, τέτοια «fume events» έχουν αυξηθεί σημαντικά, οδηγώντας σε προβλήματα υγείας για επιβάτες και πλήρωμα, ακόμη και σε περιστατικά εγκεφαλικών βλαβών.

Στην περίπτωση της Delta, οι αναθυμιάσεις οδήγησαν σε έκτακτες προσγειώσεις, εγκαταλελειμμένες απογειώσεις, χρήση μασκών οξυγόνου από πιλότους και επιβάτες που εκδήλωσαν εμετούς.

Ο ρόλος των κατασκευαστών

Η Delta χρησιμοποιεί APUs που κατασκευάζονται από τη Honeywell και την Pratt & Whitney, οι οποίες έχουν ήδη προσπαθήσει τα τελευταία χρόνια να διορθώσουν τα προβλήματα με τις τσιμούχες και τα συστήματα συμπίεσης.

Ωστόσο, οι αναβαθμίσεις δεν έχουν εξαλείψει πλήρως τον κίνδυνο. Η Honeywell ανακοίνωσε το 2023 μια νέα λύση, μιλώντας μάλιστα για «βελτιωμένη εμπειρία επιβατών χάρη στη μείωση οσμών στην καμπίνα».

Νομικές προσφυγές και «Project Fresh»

Τον Σεπτέμβριο τρεις πρώην αεροσυνοδοί της JetBlue κατέθεσαν αγωγή κατά της εταιρείας, της Airbus και της Honeywell, υποστηρίζοντας ότι η έκθεσή τους σε τοξικούς ατμούς τους προκάλεσε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η Airbus, από την πλευρά της, υλοποιεί το «Project Fresh», ένα εσωτερικό πρόγραμμα που αναλύει τα περιστατικά και έχει προτείνει λύσεις, όπως αλλαγή σχεδιασμού στην είσοδο αέρα των νέων αεροσκαφών ώστε να μειωθούν έως και 85% τα «smell events».

Εκπρόσωπος της Delta τόνισε ότι, παρότι τα περιστατικά είναι σπάνια, «η ασφάλεια επιβατών και πληρωμάτων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα». Η Airbus από την πλευρά της δηλώνει ότι εργάζεται στενά με αεροπορικές εταιρείες και ρυθμιστικές αρχές για τη βελτίωση των συνθηκών στην καμπίνα.