DOTSOFT: Στα €9,18 εκατ. ο τζίρος το α’ εξάμηνο – «Άλμα» 629,9% στα καθαρά κέρδη

Σημαντική ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών της κατά το α’ εξάμηνο του 2025 κατέγραψε η εταιρεία DOTSOFT A.E., υλοποιώντας με συνέπεια τον επιχειρηματικό της σχεδιασμό για την περίοδο 2025-2026, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε.

Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε €9,18 εκατ. κατά το α’ εξάμηνο του 2025 έναντι €5,01 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 83,4%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) έφτασαν τα €3,37 εκατ. σε σχέση με τα €0,98 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2024, αυξημένα κατά 242,6%.

Αντίστοιχα τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €3,57 εκατ., κατά το α’ εξάμηνο του 2025 έναντι €1,17 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 203,9% και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους έφτασαν τα €2,45 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2025 έναντι €0,34 εκατ. κατά το α’ εξάμηνο του 2024, ενισχυμένα κατά 629,9%.

Η χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας ενισχύθηκε περαιτέρω, με τα Ίδια Κεφάλαια να ανέρχονται πλέον σε €10,83 εκατ. στις 30.06.2025 από €8,38 εκατ. στις 31.12.2024, ο δείκτης χρέους να βελτιώνεται στο 47,65% στις 30.06.2025 από 55,66% στις 31.12.2024 και ο δείκτης γενικής ρευστότητας να διαμορφώνεται στο 2,68 έναντι 2,18 στις αντίστοιχες ημερομηνίες.

Αναφορικά με τη διάρθρωση των πωλήσεων, η Εταιρεία κατά το α’ εξάμηνο του 2025, ενίσχυσε την παρουσία της και των αριθμό των νέων έργων με έμφαση στην ελληνική αγορά, όπως αποτυπώνεται ακολούθως:

Για το β’ εξάμηνο του 2025, η DOTSOFT εστιάζει στις ακόλουθες δράσεις:

Έναρξη και υλοποίηση νέων έργων Smart Cities με αιχμή τη διαχείριση απορριμμάτων και στάθμευσης.

Νέες λειτουργίες στα SaaS προϊόντα της, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία από πρόσφατα ερευνητικά έργα. DOTSOFT A.E.

Ολοκλήρωση της εφαρμογής αναγνώρισης εγγράφων με AI για τον ιδιωτικό τομέα ψηφιοποίησης.

Ενίσχυση της συμμετοχής της σε διεθνείς διαγωνισμούς (EU Agencies) σε τομείς Business Intelligence, Big Data, VR/AR.

Συμμετοχή σε έργα υποδομής έξυπνων πόλεων με στόχο την παροχή υπηρεσιών Field Engineering.

Αύξηση του αριθμού των ενεργών συμβάσεων συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για εφαρμογές έξυπνων πόλεων

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά με βάση την ισχυρή πορεία του α’ εξαμήνου και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων που εκτείνεται έως το 2026, ότι θα διατηρηθεί η ενίσχυση των χρηματοοικονομικών της μεγεθών και η εδραίωσή της μεταξύ των βασικών εταιρειών του κλάδου δραστηριότητάς της.