handelsblatt:-Η-bosch-θα-ανακοινώσει-νέες-περικοπές-θέσεων-εργασίας

«Σημαντικά περισσότερες» θέσεις εργασίας από ό,τι είχε προγραμματιστεί προηγουμένως θα περικόψει η εταιρία Bosch, φθάνοντας, σύμφωνα με την Handelsblatt, σε «πενταψήφιο» αριθμό.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο CEO της Bosch νωρίτερα αυτό το μήνα είχε δηλώσει ότι αναμένει «μάχη μέχρι το τελευταίο cent» με τις ανταγωνίστριες εταιρείες εν μέσω της περιορισμένης ζήτησης και των αυξημένων εμποδίων στο εμπόριο. Μάλιστα είχε αναγγείλει «διαρθρωτικές προσαρμογές», οδηγώντας επίσης τα έσοδα της Bosch να αυξηθούν κατά περίπου 2% το 2025 από τα 90,5 δισεκατομμύρια ευρώ (106 δισεκατομμύρια δολάρια) πέρυσι.

Τώρα, ο μεγαλύτερος προμηθευτής της αυτοκινητοβιομηχανίας στον κόσμο που απασχολεί πάνω από 418.000 υπαλλήλους παγκοσμίως, ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα έκτακτη συνέντευξη Τύπου με θέμα «Μέτρα για την Επιχειρηματική Μονάδα Κινητικότητας» με τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού Στέφαν Γκρος.

Πρόσφατα ο κ. Γκρος είχε ανακοινώσει ότι η Bosch θα πρέπει να κάνει τεράστια εξοικονόμηση λόγω της κρίσης στην αυτοκινητοβιομηχανία, ύψους περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Η περικοπή πενταψήφιου αριθμού θέσεων εργασίας θα ξεπεράσει τις προηγουμένως ανακοινωθείσες 9.000 στη Γερμανία, σύμφωνα με την Handelsblatt.

Πέρυσι η Bosch μείωσε τις θέσεις εργασίας της κατά 11.600, σε 230.000.