H&M: Καλύτερα από το αναμενόμενο τα κέρδη γ’ τριμήνου – Άλμα 10% για τη μετοχή

Άλμα σημειώνουν οι μετοχές της H&M σημείωσαν την Πέμπτη μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Οι μετοχές της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας λιανικής πώλησης ενδυμάτων στον κόσμο σημείωσαν άνοδο 10% στο χρηματιστήριο της Στοκχόλμης, ανεβάζοντας στο 16% τα συνολικά της κέρδη από την αρχή του έτους.

Μετά από δύο συνεχόμενα τρίμηνα που κατέγραφε πτώση στα κέρδη, η H&M ανακοίνωσε ότι τα λειτουργικά κέρδη για το τρίτο τρίμηνο ανήλθαν σε 4,91 δισ. κορώνες (523 εκατ. δολάρια) από 3,51 δισ. κορώνες πριν από ένα χρόνο, γεγονός που σημαίνει ότι τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 40% σε ετήσια βάση. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι τα λειτουργική κέρδη της εταιρείας θα διαμορφώνονταν στα 3,7 δισ. κορώνες.

Οι καθαρές πωλήσεις έφτασαν τα 57 δισ. κορώνες, έναντι 56,8 δισ. που αναμενόταν.

Η εταιρεία αποδίδει την υπεραπόδοση σε έναν συνδυασμό παραγόντων: αύξηση της διαφημιστικής δαπάνης που προσέλκυσε περισσότερους καταναλωτές τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων και κόστους, αλλά και ευνοϊκές καιρικές συνθήκες στις αρχές του φθινοπώρου που στήριξαν τη ζήτηση για τις νέες συλλογές. Σημαντική συμβολή είχαν και οι προσφορές σε τιμές, που ενίσχυσαν τον όγκο πωλήσεων.

Η H&M προειδοποίησε πάντως ότι οι δασμοί στις εισαγωγές θα επιβαρύνουν περισσότερο τα περιθώρια κέρδους κατά το τρέχον τρίμηνο.

Η H&M, της οποίας η πελατειακή βάση θεωρείται πιο ευαίσθητη στις τιμές από αυτήν της ανταγωνιστικής ισπανικής Inditex, έχει δεχθεί σημαντική πίεση τα τελευταία χρόνια, καθώς οι καταναλωτές περιορίζουν τις δαπάνες τους λόγω του υψηλότερου κόστους διαβίωσης και της αβεβαιότητας που επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία.