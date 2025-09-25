NBG Securities: Αναβάθμισε την τιμή-στόχο της Aegean στα €19,4

Η NBG Securities αναθεώρησε προς τα πάνω την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Aegean, ορίζοντάς την στα 19,4 ευρώ από 19,2 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας παράλληλα σύσταση outperform. Το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα έφτασε το 42%.

Στην ανάλυσή της, η χρηματιστηριακή επισήμανε ότι τα αποτελέσματα του εξαμήνου ήταν «αξιοπρεπή», στηριζόμενα κυρίως στις θετικές συνθήκες στον ελληνικό τουρισμό, παρά τη σχετική κάμψη της λειτουργικής επίδοσης στο δεύτερο τρίμηνο.

Υποθέτοντας ότι το δεύτερο εξάμηνο θα καταγράψει ακόμη καλύτερες επιδόσεις χάρη σε αυξημένη ζήτηση, εκτίμησε ότι το EBITDA και τα καθαρά κέρδη για το σύνολο της τρέχουσας χρήσης θα αυξηθούν κατά 6,5% και 13,4% στα 431,5 εκατ. ευρώ και 147,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Σημαντική ενίσχυση των καθαρών κερδών αναμένεται και από κέρδη ύψους 20 εκατ. ευρώ λόγω της ισχυροποίησης του ευρώ.

Η NBG προέβλεψε θετικές προοπτικές για την Aegean έως το 2027, με εκτιμώμενη ετήσια αύξηση των κερδών προ φόρων κατά 4,5% και των κερδών ανά μετοχή κατά 5,8%. Επιπλέον, αναμένει ότι η εταιρεία θα διατηρήσει τη γενναιόδωρη πολιτική μερισμάτων, στηριζόμενη στη δυνατή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών, προβλέποντας για το 2025 μερισματική απόδοση 6,6%.