Wall: Τρίτη συνεχόμενη ημέρα πτώσης – Η Oracle καταρρέει, ανησυχούν οι επενδυτές

Οι μετοχές έκλεισαν πτωτικά την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, για τρίτη συνεχόμενη μέρα, καθώς η άλλοτε «καυτή» μετοχή της Oracle υποχωρεί και αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων.

Και οι τρεις βασικοί δείκτες των ΗΠΑ έκλεισαν με απώλειες, επηρεασμένοι από τη νέα πτώση της Oracle αλλά και τη διαφαινόμενη μη μείωση των επιτοκίων. Πιο αναλυτικά, ο δείκτης S&P 500 έκλεισε μειωμένος κατά 0,50% στις 6.604,72 μονάδες, όπως και ο Nasdaq Composite, που διαμορφώθηκε στις 22.384,70 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 173,96 μονάδες ή 0,38%, κλείνοντας στις 45.947,32 μονάδες.

Η μετοχή της Oracle υποχώρησε κατά 5%, καταγράφοντας τρίτη συνεχόμενη ημέρα απωλειών, καθώς παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα για την κατάσταση της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης (AI). Η κίνηση της αγοράς αντανακλά ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις και πιθανώς ριψοκίνδυνες σχέσεις στον κλάδο της AI μετά από πρόσφατες συμφωνίες.

Μέχρι το κλείσιμο της Πέμπτης, η Oracle, η οποία ηγήθηκε της τελευταίας ανόδου της αγοράς, έχει χάσει σχεδόν 16% από το πρόσφατο υψηλό της. Η πτώση της Πέμπτης οφείλεται εν μέρει σε sell rating που εξέδωσε η Rothschild & Co. Redburn, η οποία προβλέπει πτώση 40%, θεωρώντας ότι «η αγορά υπερεκτιμά σημαντικά» πόσο θα ενισχύσουν οι πρόσφατες συμφωνίες AI της εταιρείας τον κύριο τομέα cloud.

«Η Oracle είχε μια τεράστια ανοδική πορεία. Μια μικρή διόρθωση είναι λογική με βάση το πόσο γρήγορα και δραματικά εκτοξεύτηκε η κεφαλαιοποίηση της αγοράς», δήλωσε ο Keith Buchanan, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Globalt Investments. Αναφέρθηκε επίσης σε «κάποια αμφιβολία» σχετικά με τις προβλέψεις για την εκρηκτική ανάπτυξη της cloud υποδομής που ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Το μέγεθος αυτών των παραγγελιών είναι εντυπωσιακό, αλλά αν συγκεντρώνονται σε λίγες παραγγελίες από λίγες αγορές, υπάρχει προφανώς κίνδυνος», πρόσθεσε.

Εκτός από την Oracle, η μετοχή της Tesla ήταν επίσης από τις χαμηλότερες, υποχωρώντας κατά 4%.

Η αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων ενίσχυσε τις πωλήσεις μετοχών τεχνολογίας, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να περιορίσουν τον κίνδυνο. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου άγγιξε το 4,2% μετά από στοιχεία για τις πρώτες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας που ήταν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις.

Οι πρώτες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας διαμορφώθηκαν σε 218.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 20 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, χαμηλότερα από τις 235.000 που εκτιμούσαν οι οικονομολόγοι και 14.000 λιγότερα από τις αναθεωρημένες προηγούμενες αιτήσεις.

Τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση, καθώς και η σημαντική αναθεώρηση του ΑΕΠ β’ τριμήνου στο 3,8%, μπορεί να οδηγήσουν τη Federal Reserve να διστάσει πριν μειώσει ξανά τα επιτόκια, υπονομεύοντας έναν βασικό καταλύτη για τις αγορές.

Οι επενδυτές παραμένουν επίσης επιφυλακτικοί ενόψει των στοιχείων για τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) που θα ανακοινωθεί την Παρασκευή και παρακολουθούν τις εξελίξεις σχετικά με μια πιθανή διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης. Σε περίπτωση κυβερνητικού shutdown, θα μπορούσαν να υπάρξουν μαζικές απολύσεις στον ομοσπονδιακό τομέα, καθώς το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού έχει ζητήσει από τις υπηρεσίες να προετοιμάσουν σχέδια «μείωσης προσωπικού», σύμφωνα με το NBC News.

Σταθερά σε υψηλό επτά εβδομάδων το πετρέλαιο

Στα επίπεδα των υψηλών επτά εβδομάδων παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη με τα νέα οικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν στις ΗΠΑ να περιορίζουν την αισιοδοξία για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων.

Ειδικότερα, το αργό τύπου West Texas Intermediate υποχώρησε οριακά στα 64,98 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent είδε το πιο ενεργό του συμβόλαιο να κερδίζει 0,16% στα 69,42 δολάρια το βαρέλι.

Η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε τελικά με ρυθμό 3,8%, αντί του 3,3% που είχε δείξει η δεύτερη ανάγνωση για το ΑΕΠ και του 3% που είχε εκτιμηθεί στην πρώτη.