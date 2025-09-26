Άκαμπτη-η-Χαμάς-παρά-τους-θανάτους-χιλιάδων-Παλαιστινίων:-«Ωφέλιμη-η-7η-Οκτωβρίου-για-την-παλαιστινιακή-υπόθεση»

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Γκάζι Χαμάντ, επιμένει ότι η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 εναντίον του Ισραήλ ήταν «ωφέλιμη» για την παλαιστινιακή υπόθεση, παρά τον φονικό πόλεμο που εξακολουθεί να μαίνεται στη Λωρίδα της Γάζας, δύο χρόνια μετά τη σφαγή στο νότιο Ισραήλ.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο CNN, ο Χαμάντ τόνισε ότι η διασυνοριακή επίθεση στο Ισραήλ, στην οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άτομα και 251 αιχμαλωτίστηκαν, δημιούργησε μια «χρυσή στιγμή» για το μέλλον των Παλαιστινίων, καθώς ο πόλεμος που ακολούθησε εξέθεσε την «βαρβαρότητα» των Ισραηλινών σε όλο τον κόσμο.

I sat down with senior Hamas official Ghazi Hamad in Doha — 2 weeks after Israel tried to kill him here.

We spoke about the strike, how negotiations are now “frozen” and I pressed him on whether he accepts any responsibility for triggering so much death & destruction in Gaza,… pic.twitter.com/kTUMMRbhxV — Jeremy Diamond (@JDiamond1) September 25, 2025

«Ξέρετε ποιο είναι το όφελος της 7ης Οκτωβρίου τώρα;» ρώτησε ο Χαμάντ. «Αν κοιτάξετε τη Γενική Συνέλευση [του ΟΗΕ] χθες, όταν περίπου 194 άτομα άνοιξαν τα μάτια τους και είδαν τη φρικαλεότητα, τη βαρβαρότητα του Ισραήλ, και όλοι τους καταδίκασαν το Ισραήλ».

«Περιμέναμε αυτή τη στιγμή για 77 χρόνια», συνέχισε και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι αυτή είναι μια χρυσή στιγμή για τον κόσμο να αλλάξει την ιστορία».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Χαμάς, τα οποία δεν μπορούν να επαληθευτούν ανεξάρτητα, περισσότεροι από 65.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου.

Ερωτηθείς από το CNN αν η Χαμάς είναι με οποιονδήποτε τρόπο υπεύθυνη για αυτούς τους θανάτους, δεδομένου ότι ξεκίνησε τον πόλεμο με το Ισραήλ με την επίθεσή της στις 7 Οκτωβρίου, ο Χαμάντ αρνήθηκε ότι αυτό ισχύει, υποδηλώνοντας ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να προωθηθεί η παλαιστινιακή υπόθεση.

«Ξέρω ότι το τίμημα είναι πολύ υψηλό, αλλά ρωτώ ξανά, ποια είναι η εναλλακτική λύση;», αναρωτήθηκε, ενώ παράλληλα απέρριψε την επιμονή των δυτικών κρατών ότι η Χαμάς δεν πρέπει να έχει θέση σε ένα μελλοντικό ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, λέγοντας ότι ο κόσμος δεν μπορεί να «αποκλείσει» την οργάνωση, καθώς «διαδραματίζει θετικό ρόλο» στην προώθηση του αγώνα.

