Έρχονται Facebook και Instagram επί πληρωμή – Τι κερδίζουν οι χρήστες

Μεγάλες αλλαγές έρχονται στα social media που χρησιμοποιούνται καθημερινά από δισεκατομμύρια χρήστες, καθώς η Meta φέρνει τα «πάνω κάτω» με την παρουσίαση της επί πληρωμή έκδοσης του Facebook και του Instagram στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω της οποίας οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα αποφυγής των διαφημίσεων.

Τις επόμενες εβδομάδες, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν 2,99 λίρες (περίπου 3,5 ευρώ) τον μήνα για να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα κοινωνικά δίκτυα χωρίς διαφημίσεις ή 3,99 λίρες (περίπου 4,5 ευρώ) για τις εφαρμογές iOS ή Android, όπως μεταδίδει το -.

Ο τεχνολογικός κολοσσός δήλωσε ότι χρεώνει περισσότερα για την πρόσβαση στις εφαρμογές λόγω των συνδρομών που επιβάλλουν η Apple και η Alphabet στα αντίστοιχα καταστήματα εφαρμογών τους.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η Meta συνεχίζει να προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ της αυστηρής προσέγγισης της Ευρώπης όσον αφορά την ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο και των αυξανόμενων πωλήσεων που προέρχονται από τη διαφήμιση, οι οποίες αντιπροσώπευαν το 97% των εσόδων της πέρυσι.

Η Meta θα αρχίσει να ενημερώνει τους χρήστες άνω των 18 ετών ότι μπορούν να εγγραφούν στο Facebook ή το Instagram χωρίς να βλέπουν διαφημίσεις, ενώ θα εξακολουθούν να έχουν την επιλογή να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες δωρεάν με διαφημίσεις, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας.