    Saturday, September 27

    Έως 31 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για εγκατάσταση μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης ενέργειας

    Οικονομία
    Με Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός, κ. Νίκος Τσάφος.

    Παρατείνεται για ένα μήνα, μέχρι την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, η υποβολή αιτημάτων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στην πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για εγκατάσταση μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11Δ του ν. 4685/2020 (Α’ 92) με Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός, κ. Νίκος Τσάφος.

