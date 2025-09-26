Αισθητά-αυξημένοι-φόροι-αντί-ελαφρύνσεων-για-ελεύθερους-επαγγελματίες-το-2026

Σημαντικά αυξημένους φόρους εισοδήματος θα κληθούν να καταβάλουν εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι το 2026 για το φορολογικό έτος 2025.

Ο λόγος των αυξημένων φόρων είναι ότι στις φορολογικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το «βήμα» της 89ης ΔΕΘ δεν συμπεριελήφθησαν ουσιαστικές διορθωτικές παρεμβάσεις στο άδικο και ισοπεδωτικό σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης.

Επιπλέον, οι φορολογικές ελαφρύνσεις που προκύπτουν για τους αυτοαπασχολούμενους με βάση τις νέες ευνοϊκότερες κλίμακες φορολογίας εισοδήματος θα ισχύσουν για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2026 που θα φορολογηθούν το 2027.

Δηλαδή, θα γίνουν αντιληπτές σε περίπου 18 με 20 μήνες από τώρα και συγκεκριμένα την άνοιξη του 2027 όταν οι αυτοαπασχολούμενοι θα υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις για το 2026.

Ουσιαστικά, ο πρωθυπουργός παρέπεμψε τους αυτοαπασχολούμενους λίγο πριν από τις κάλπες των βουλευτικών εκλογών του 2027 για να λάβουν τις φορολογικές ελαφρύνσεις που τους υποσχέθηκε μέσω των αλλαγών στις φορολογικές κλίμακες.

Το μόνο που τους είπε για το 2026 είναι ότι θα μειώσει στο μισό τα τεκμαρτά εισοδήματα που προκύπτουν με τα αντικειμενικά κριτήρια για έναν πολύ περιορισμένο αριθμό μικρών ατομικών επιχειρήσεων που εδρεύουν σε οικισμούς από 501 έως 1.500 κατοίκους, με εξαίρεση τους οικισμούς της Αττικής, καθώς κι ότι θα εξαιρούνται για 3 χρόνια από το σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων περίπου 6.000 γυναίκες με ατομικές επιχειρήσεις που μένουν έγκυες και γεννούν παιδιά.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των δύο αυτών μικροπαρεμβάσεων ανέρχεται μόλις σε 10 εκατ. ευρώ. Υπέρογκες επιβαρύνσεις Εν τέλει, ο πρωθυπουργός και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αντί να διορθώσουν άμεσα τις απίστευτες αδικίες του συστήματος των αντικειμενικών κριτηρίων και να ανακουφίσουν τους αυτοαπασχολούμενους ουσιαστικά από τις άδικες και υπέρογκες επιβαρύνσεις που προκαλεί το σύστημα αυτό, τους διεμήνυσαν ότι:

α) θα πρέπει να υποστούν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την υπέρμετρη αύξηση των φόρων εισοδήματος που προκαλεί το σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης, κυρίως μέσω του συνυπολογισμού του νέου αυξημένου κατώτατου μισθού του ιδιωτικού τομέα στον προσδιορισμό των ελαχίστων ποσών καθαρού φορολογητέου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025, δηλαδή για τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβάλουν το 2026,

β) την άνοιξη του 2027 λίγο πριν έλθει η ώρα να ψηφίσουν για τη νέα κυβέρνηση της χώρας θα λάβουν, με τα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων του έτους αυτού, τις μειώσεις φόρων που προκύπτουν από τις νέες ευνοϊκότερες γι’ αυτούς φορολογικές κλίμακες.

Με βάση, λοιπόν, αυτά που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, πάνω από 400.000 μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν ατομικά τις δραστηριότητές τους θα κληθούν να καταβάλουν το 2026, για τα εισοδήματα του 2025, σημαντικά αυξημένους φόρους εισοδήματος, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού του ιδιωτικού τομέα από τα 830 στα 880 ευρώ που τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου του τρέχοντος έτους.

Ο λόγος είναι ότι ο εκάστοτε κατώτατος μισθός λαμβάνεται υπόψη ως βάση υπολογισμού των ελαχίστων τεκμαρτών ποσών φορολογητέου εισοδήματος που οφείλουν να εμφανίζουν στην εφορία για κάθε φορολογικό έτος οι φορολογούμενοι με ατομικές επιχειρήσεις.

Η ισχύουσα νομοθεσία

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τον ν. 5073/2023:

1) Το ύψος του ελαχίστου τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος για κάθε αυτοαπασχολούμενο που έχει συμπληρώσει 6 έτη άσκησης του επαγγέλματός του και δεν έχει κανέναν υπάλληλο εργαζόμενο στην ατομική επιχείρησή του είναι ίσο με τον εκάστοτε ισχύοντα ετήσιο μικτό κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα.

Για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2024, για τα οποία οι δηλώσεις ήδη έχουν υποβληθεί, οι φόροι έχουν καταλογιστεί και θα πρέπει να καταβληθούν φέτος, το ύψος του ελαχίστου τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος της παραπάνω περίπτωσης ανήλθε σε 11.620 ευρώ (830 ευρώ x 14 μήνες καταβολής του μισθού μέσα στο έτος 2024). Το ποσό αυτό απετέλεσε τη βάση υπολογισμού των ελαχίστων τεκμαρτών φορολογητέων εισοδημάτων του φορολογικού έτους 2024 και για τους υπόλοιπους αυτοαπασχολούμενους.

Για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025, για τα οποία οι φόροι θα εκκαθαριστούν και θα πρέπει να καταβληθούν το 2026, το ύψος του ελαχίστου τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος της παραπάνω περίπτωσης θα αυξηθεί στα 12.320 ευρώ (880 ευρώ x 14 μήνες καταβολής του μισθού μέσα στο έτος 2025).

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ατομική επιχείρηση που λειτουργεί για 6 έτη και θα αποτελέσει τη βάση υπολογισμού των ελαχίστων τεκμαρτών φορολογητέων εισοδημάτων του φορολογικού έτους 2025 και για τους υπόλοιπους αυτοαπασχολούμενους με ατομικές επιχειρήσεις.

2) Για κάθε αυτοαπασχολούμενο φορολογούμενο που λειτουργεί την ατομική του επιχείρηση περισσότερα από 6 έτη, το ελάχιστο τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα που αντιστοιχεί σε επιχείρηση με 6 έτη λειτουργίας χωρίς κανέναν εργαζόμενο προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε επιπλέον τριετία.

3) Σε περίπτωση που ο αυτοαπασχολούμενος με τουλάχιστον 6 έτη λειτουργίας έχει και υπαλλήλους: α) Το εκάστοτε ισχύον ποσό ελαχίστου ετησίου φορολογητέου εισοδήματος, όπως έχει προσδιοριστεί με βάση τα παραπάνω δεδομένα προσαυξάνεται περαιτέρω κατά το 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού (στο οποίο περιλαμβάνονται μισθοί, εργοδοτικές εισφορές, παροχές σε είδος) της επιχείρησης, με ανώτατο όριο προσαύξησης τις 15.000 ευρώ. β) Το προσδιορισθέν με βάση τις παραπάνω προσαυξήσεις ποσό τεκμαρτού εισοδήματος συγκρίνεται με τον μέγιστο καταβαλλόμενο ετήσιο μισθό σε εργαζόμενο της επιχείρησης. Το μεγαλύτερο μεταξύ των δύο συγκρινόμενων ποσών λαμβάνεται υπόψη ως το τελικό ποσό του ελαχίστου ετησίου τεκμαρτού εισοδήματος της επιχείρησης