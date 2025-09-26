Αναταράξεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Το «καμπανάκι» Γερουλάνου για τη στρατηγική

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Οι αναταράξεις συνεχίζονται στο ΠΑΣΟΚ, με τον Παύλο Γερουλάνο σε χθεσινή τηλεοπτική συνέντευξη να ξεκαθαρίζει ότι η δουλειά των στελεχών δεν είναι να σιωπούν, να ζητά συνέδριο ουσίας βάζοντας χρονικό περιθώριο μέχρι τα Χριστούγεννα και να επισημαίνει ότι σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται αλλαγή στρατηγικής του κόμματος.

«Κάνω μάχες για να πηγαίνει το ΠΑΣΟΚ καλύτερα. Δεν μπορεί να σιωπά κανένα στέλεχος. Η δουλειά μας είναι να βγούμε έξω και να παλέψουμε για το κόμμα μας. Εάν δεν έχουν συμβεί ορισμένα πράγματα στο χρονικό περιθώριο που θέτουμε, εάν δεν συγκληθούν τα όργανα, εάν δεν προχωρήσουμε προς ένα συνέδριο ουσίας, τότε θα πρέπει να δούμε την στρατηγική μας ξανά», δήλωσε ο Παύλος Γερουλάνος στο Action 24.

Η δήλωση αυτή του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ ήρθε λίγες ώρες μετά την δημόσια παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη που στέλνοντας μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος του έκανε λόγο για δηλώσεις προς λάθος κατεύθυνση.

«Αντί να γίνεται αυτή η συζήτηση που αφορά το πρόγραμμα τις θέσεις μας την αντιπολίτευση απέναντι στη ΝΔ ανοίγει ένας κύκλος εσωστρέφειας οι δηλώσεις αυτές είναι προς λάθος κατεύθυνση» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο OPEN.

Η δημοσκοπική βελόνα που πρέπει να ξεκολλήσει για το ΠΑΣΟΚ είναι το σημείο στο οποίο ο Παύλος Γερουλάνος εστιάζει την κριτική του, ενώ σχολίασε και το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα που απασχολεί την δημόσια συζήτηση.

«Το κόμμα Τσίπρα συζητιέται πάρα πολύ αλλά εγώ δεν ξέρω τις προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού. Αύριο το πρωί εάν συμβεί θα τραβήξει φώτα της δημοσιότητας και εκεί θα έχεις πολύ μεγαλύτερη δυσκολία να παρουσιάσεις το πρόγραμμα σου», σημείωσε ο Παύλος Γερουλάνος.

Πάντως, «τα όργανα για τα όργανα» και συγκεκριμένα για την μη συνεδρίαση των οργάνων συνεχίζονται στο κόμμα, την ώρα που ο Παύλος Γερουλάνος ξεκαθάρισε ότι κριτική δεν σημαίνει αμφισβήτηση του αρχηγού.

«Επειδή είναι μία πολιτικά ώριμη περίοδος οφείλει όποιος έχει απόψεις αγωνίες να τις εκφράζει. Πάντα όταν κάνουμε αυτές τις συζητήσεις υπάρχει ένα υπονοούμενο. Επειδή υπάρχει κάποιος που κάνει μία κριτική σημαίνει και μία αμφισβήτηση του αρχηγού. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν συζητείται. Υπάρχει όμως η βούληση των στελεχών να προχωρήσουν τα πράγματα μπροστά και όταν υπάρχει ένα τέτοιο έφορο έδαφος τώρα είναι η ώρα».

Την ίδια ώρα, η μουρμούρα που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ, με πρωταγωνιστές τους υποψηφίους προέδρους του κόμματος στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές- τον Παύλο Γερουλάνο και τη βελόνα, την Άννα Διαμαντοπούλου που επεσήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να γίνει ούτε Καρυστιανού ούτε Κωνσταντοπούλου, και τον Χάρη Δούκα που ζήτησε να υπάρξει συνεδριακή απόφαση του κόμματος που να αποκλείει το σενάριο συγκυβέρνησης με την ΝΔ- προκάλεσε νέα κόντρα με την κυβέρνηση. Αφορμή στάθηκε το δηκτικό σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη, που εξέφρασε απορία για το αίτημα των εκλογών που διατυπώνει το ΠΑΣΟΚ

«Πραγματικά πως ζητά εκλογές ο κύριος Ανδρουλάκης; Θεωρώ ότι τα πράγματα γίνονται με μια σωστή σειρά στη ζωή. Πρώτα πείθεις το κόμμα σου ότι είσαι το καταλληλότερο πρόσωπο για να είσαι Πρωθυπουργός της χώρας στη συνέχεια πείθεις την κοινωνία», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με τον Κώστα Τσουκαλά να κάνει λόγο για αλαζονεία.

«Ο κύριος Μαρινάκης σήμερα ξεπέρασε κάθε όριο αλαζονείας. Προσπάθησε να περιορίσει το δικαίωμα της αντιπολίτευσης αμφισβητώντας το δικαίωμα του ΠΑΣΟΚ να ζητά εκλογές. Προφανώς γιατί τις ξορκίζει και τις φοβάται», απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.

