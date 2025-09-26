Αύξηση-7,3%-στα-εγγεγραμμένα-ασφάλιστρα-της-interlife-το-α’-Εξάμηνο-2025

Κερδοφορία, αύξηση Παραγωγής Ασφαλίστρων, Ενεργητικού, Επενδύσεων και Αποθεμάτων καθώς και υψηλοί Δείκτες Φερεγγυότητας χαρακτηρίζουν τα Αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου 2025 της INTERLIFE.

Συγκεκριμένα, τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε 13,4 εκατ. €, προερχόμενα, από Ασφαλιστική Δραστηριότητα 3,96 εκατ. € έναντι -4,99 εκατ. € της προηγούμενης περιόδου και από Επενδυτική Δραστηριότητα 11,93 εκατ. € έναντι 7,40 εκατ. € της προηγούμενης περιόδου.

Τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα έφτασαν τα 54,88 εκατ.€ (+7,34%) έναντι 51,13 εκατ.€ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, ενώ τα Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα έφτασαν τα 49,86 εκατ.€ (+3,26%) έναντι 48,28 εκατ.€.

Το Ενεργητικό ανήλθε σε 362,35 εκατ.€ (+6,49%) έναντι 340,26 εκατ.€ της 31/12/2024.

Τα Αποθέματα έφθασαν τα 192,69 εκατ.€ έναντι 183,04 εκατ.€ το 2024 (+ 5,27%)

Οι Επενδύσεις ανήλθαν σε 342,36 εκατ.€ (+5,90%) έναντι 323,29 εκατ.€ της 31/12/2024. Οι βασικές τοποθετήσεις του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου της Εταιρίας στις 30/06/2025 αφορούσαν: 8% σε Ακίνητα, 51% σε Ομόλογα και Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου, 18% σε Αμοιβαία Κεφάλαια, 11% σε Εισηγμένες Μετοχές και 12% σε Μετρητά Διαθέσιμα.

Υψηλές χαρακτηρίζονται και οι επιδόσεις στους Δείκτες Φερεγγυότητας της Εταιρίας. Με βάση το εποπτικό πλαίσιο Solvency II, ο Δείκτης Απαιτούμενου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (SCR) ανέρχεται στο 155,84%, ενώ ο Δείκτης Ελαχίστου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (MCR) ανέρχεται στο 618,21%.

Όλα τα παραπάνω έχουν προσδιοριστεί με το νέο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 17 που εφαρμόζει η εταιρία από 1/1/2023.