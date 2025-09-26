Βενιζέλος-για-Ρούτσι:-Όποιοι-παριστάνουν-τον-Κρέοντα,-ας-σκεφτούν-ότι-η-τραγωδία-δεν-τελειώνει-αν-δεν-επέλθει-κάθαρση

Με αναφορά στην εμβληματική τραγωδία του Σοφοκλή «Αντιγόνη» σχολίασε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός Εξωτερικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος ζητά την εκταφή του παιδιού του.

«Όποιοι παριστάνουν τον Κρέοντα ως προς την ( εκ ) ταφή των νεκρών, ας σκεφτούν το ταχύτερο ότι όλα τελούνται στο πλαίσιο μιας τραγωδίας η οποία δεν τελειώνει αν δεν επέλθει κάθαρση» αναφέρει σε ανάρτηση στα social media ο κ. Βενιζέλος.

