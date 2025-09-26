Βενιζέλος-για-Ρούτσι:-Όποιοι-παριστάνουν-τον-Κρέοντα,-ας-σκεφτούν-ότι-η-τραγωδία-δεν-τελειώνει-αν-δεν-επέλθει-κάθαρση

Με αναφορά στην εμβληματική τραγωδία του Σοφοκλή «Αντιγόνη» σχολίασε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός Εξωτερικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος ζητά την εκταφή του παιδιού του.
«Όποιοι παριστάνουν τον Κρέοντα ως προς την ( εκ ) ταφή των νεκρών, ας σκεφτούν το ταχύτερο ότι όλα τελούνται στο πλαίσιο μιας τραγωδίας η οποία δεν τελειώνει αν δεν επέλθει κάθαρση» αναφέρει σε ανάρτηση στα social media ο κ. Βενιζέλος.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr
Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr