«Για-μας-είναι-πάντα-εδώ»:-Η-ανάρτηση-της-Ντόρας-Μπακογιάννη-για-την-επέτειο-δολοφονίας-του-Παύλου

Συμπληρώνονται σήμερα Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 36 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από την τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη».
Με αφορμή την επέτειο, η Ντόρα Μπακογιάννη δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια παλιά φωτογραφία, συνοδεύοντάς τη με το μήνυμα ότι θα είναι «για πάντα εδώ».
Η ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη
Για μας είναι πάντα εδώ!
Να μας θυμίζει ότι η δημοκρατία και η ελευθερία δεν είναι δεδομένες! Θέλουν καθημερινό αγώνα, σεβασμό και ενότητα απέναντι σε κάθε μορφή φανατισμού!
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.