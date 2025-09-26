Γ.-Στουρνάρας:-Απαιτείται-σταθερή-προσήλωση-στις-μεταρρυθμίσεις

Η συγκυρία για την Ελλάδα ενέχει σημαντικές προκλήσεις αλλά και σημαντικές ευκαιρίες και απαιτεί σταθερή προσήλωση στις μεταρρυθμίσεις και στο νέο παραγωγικό πρότυπο» τόνισε απόψε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, από το βήμα της γενικής συνέλευσης του ΣΒΕ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος) στη Θεσσαλονίκη.

Η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, κατά τον ίδιο, και η έμπρακτη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας μπορούν να μετατρέψουν τη δυναμική ανάκαμψη σε μακροχρόνια πρόοδο με ουσιαστικά οφέλη για τις επόμενες γενιές. Πάντως εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ελληνική οικονομία ξεχωρίζει θετικά στο τρέχον περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας, αποτελώντας πλέον πόλο επενδυτικών ευκαιριών σε στρατηγικούς τομείς.

Ο περιορισμός του ενεργειακού κόστους και η μετάβαση στην πράσινη οικονομία, όπως υπογράμμισε επίσης ο κ.Στουρνάρας, είναι καθοριστικοί παράγοντες για την ανταγωνιστικότητα, ιδίως σε ενεργοβόρους κλάδους, ενώ παρατήρησε επίσης πως παρά τη παρά τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών, «το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες, που παρεμποδίζουν την ενίσχυση των επενδύσεων και της παραγωγικότητας.

Το πολύπλοκο και ευμετάβλητο κανονιστικό και διοικητικό πλαίσιο και οι καθυστερήσεις των διαδικασιών αυξάνουν το διοικητικό βάρος για τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, λόγω των γνωστών καθυστερήσεων στην απονομή της δικαιοσύνης δεν παρέχεται επαρκής προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Τα προβλήματα του φορολογικού συστήματος συγκαταλέγονται επίσης στους πλέον ανασταλτικούς παράγοντες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Οι αδυναμίες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος επιβεβαιώνονται και από πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σύμφωνα με την οποία οι ελληνικές επιχειρήσεις εκφράζουν έντονες ανησυχίες για το υψηλό ενεργειακό κόστος, τη διαθεσιμότητα εργαζομένων με υψηλές δεξιότητες, το ρυθμιστικό και θεσμικό πλαίσιο, καθώς και για τη γενικότερη αβεβαιότητα».

Νέες αναπτυξιακές δυνατότητες για τη Βόρεια Ελλάδα

Όσον αφορά ειδικότερα τη Βόρεια Ελλάδα ο διοικητής της ΤτΕ επισήμανε πως η ενίσχυση της χρηματοδότησης, κυρίως για μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις, είναι κρίσιμη για την επιτάχυνση της επενδυτικής της δυναμικής και πως η έλλειψη τεχνικών δεξιοτήτων και η περιορισμένη ενσωμάτωση των επιχειρήσεων σε διεθνείς αλυσίδες αξίας εξακολουθούν να συνιστούν κρίσιμους περιορισμούς για την ανάπτυξη της περιοχής.

Η γεωγραφική θέση της Βόρειας Ελλάδας, όπως πρόσθεσε, αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για εμπορική διασύνδεση με τα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή και η εγγύτητα με τις ανατολικές αγορές, οι εμπορικές ροές προς τα Δυτικά Βαλκάνια και οι υφιστάμενες υποδομές την καθιστούν πύλη εισόδου και διαμετακόμισης, με δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης σε logistics, ενέργεια και μεταποίηση.

Επίσης, η επικείμενη ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τον διοικητή της ΤτΕ, δημιουργεί νέες αναπτυξιακές δυνατότητες για τη Βόρεια Ελλάδα. Αναμένεται να ενισχύσει τη σταθερότητα, να περιορίσει τον συναλλαγματικό κίνδυνο, να διευκολύνει τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ των δύο χωρών και να καταστήσει πιο προβλέψιμο και ευνοϊκό το επενδυτικό περιβάλλον για τις ελληνικές επιχειρήσεις, διανοίγοντας ευκαιρίες σε τομείς όπως η βιομηχανία, οι υπηρεσίες και η αγροδιατροφή. Οι ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις μπορούν να οργανώνουν πιο αποτελεσματικά τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες και να αξιοποιούν συνεργασίες χωρίς νομισματικά εμπόδια. Παράλληλα, η αυξημένη κινητικότητα εργατικού δυναμικού, φοιτητών και τουριστών θα ενισχύσει τη δυναμική των τοπικών αγορών. Συνολικά, η ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ ενδυναμώνει την περιφερειακή ενοποίηση και δίνει στη Βόρεια Ελλάδα τη δυνατότητα να αναδειχθεί σε ισχυρό κόμβο βιομηχανίας, εμπορίου και τουρισμού στα Βαλκάνια.

«Αναγκαίος συμβιβασμός»

Σε ό,τι αφορά την εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ και αφορά στην επιβολή ανώτατου δασμολογικού συντελεστή 15% στις εξαγωγές αγαθών της Ε.Ε. προς τις ΗΠΑ, ο κ.Στουρνάρας εκτίμησε ότι αποτελεί “έναν δύσκολο αλλά αναγκαίο συμβιβασμό”, δυεκρινίζοντας ότι από τη μια πλευρά, είναι μια δυσμενής εξέλιξη, διότι “φορολογεί” ευρωπαϊκά προϊόντα με σχετικά υψηλό συντελεστή, μειώνοντας έτσι τη διεθνή ζήτησή τους, ενώ δεσμεύει την ΕΕ να αγοράζει ενεργειακά προϊόντα από τις ΗΠΑ σε τιμές που δεν είναι γνωστές και να πραγματοποιεί μεγάλες επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς της αμερικανικής οικονομίας. Από την άλλη πλευρά, ωστόσλ, όπως πρόσθεσε, αναμένεται να περιορίσει την αβεβαιότητα των τελευταίων μηνών, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων τη συνέχεια των διατλαντικών οικονομικών συνεργασιών».

Λ. Σαράντη: Ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής

Από την πλευρά της η πρόεδρος του ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη, τόνισε την ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής για τη βιομηχανία, η οποία θα πρέπει να αποκτήσει κεντρικό ρόλο στο μοντέλο ανάπτυξης. Δεν μπορέι να υπάρξει υγιής ανάπτυξη, όπως πρόσθεσε χαρακτηριστικά, αν δεν έχουν όλοι πρόσβαση στο χρηματοδοτικό σύστημα, ώστε να μπορούν να κάνουν επενδύσεις, για αυτό και είναι απαραίτητο να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις.