Δέλτα-Τεχνική:-Πούλησε-τη-θυγατρική-της-«Δέλτα-Αιολικά-Πάρκα-Δυτικής-Πελοποννήσου»

Σε πώληση του 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της θυγατρικής της «Δέλτα Αιολικά Πάρκα Δυτικής Πελοποννήσου», όπως επίσης και του συνόλου των μετοχών της ελεγχόμενης εταιρείας «Λάρυμνα Οικολογική Αιολική», προχώρησε η Δέλτα Τεχνική.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία:

“Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” (εφεξής για λόγους συντομίας η “Εταιρεία”), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ 1.3 και 5 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό και με το άρθρο 17 παρ. 1 του 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τα ακόλουθα σημαντικά εταιρικά γεγονότα:

Ειδικότερα, στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και της βέλτιστης εξυπηρέτησης του εταιρικού συμφέροντος και ειδικότερα, με σκοπό την αποκόμιση των κερδών και υπεραξιών από υλοποιηθείσες επενδύσεις προηγουμένου χρονικού διαστήματος, την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρείας και του Ομίλου, την βελτίωση των χρηματορροών και την ενίσχυση της δυναμικής αφενός της Εταιρείας και εν γένει του Ομίλου και παράλληλα, με σκοπό την ουσιαστική μείωση του δανεισμού και την δημιουργία των αναγκαίων χρηματοοικονομικών συνθηκών για την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών στο ερχόμενο χρονικό διάστημα, έλαβαν χώρα οι ακόλουθες συναλλαγές

1. Πώληση μετοχών θυγατρικής εταιρείας

Η “Εταιρεία”, στις 24 Σεπτεμβρίου 2025, προέβη στην πώληση του συνόλου (100%) των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΔΕΛΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ”, δ.τ. “ΔΕΛΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ”, ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 122456101000, Α.Φ.Μ.: 998537580, αντί τιμήματος ουσιωδώς υπέρτερου του ως άνω περιουσιακού στοιχείου και προδήλως επωφελούς για την Εταιρεία. Συνεπεία της ανωτέρω μεταβιβάσεως η εν λόγω εταιρεία εφεξής παύει να αποτελεί μέρος του Ομίλου της Εταιρείας και προς τούτο θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες προσαρμογές στις ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που καταρτίζει η Εταιρεία.

2. Πώληση μετοχών εταιρείας ελεγχομένης από συνδεδεμένα με την Εταιρεία πρόσωπα

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2025 τα συνδεδεμένα με την Εταιρία μέρη Αναστάσιος Δεληγιώργης, Νικόλαος Δεληγιώργης και η κυπριακή εταιρία Versio Limited, πρόεβησαν στην πώληση του συνόλου (100%) των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΛΑΡΥΜΝΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ”, τον δ.τ. “ΛΑΡΥΜΝΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.” και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119628301000. Η Εταιρία, συνδεόταν μέσω κοινού ιδιοκτησιακού καθεστώτος με την “ΛΑΡΥΜΝΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.”, , πλην όμως η τελευταία εταιρεία δεν περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, επειδή καμία εταιρεία του ομίλου δεν συμμετέχει με κανένα απολύτως ποσοστό στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Η εν λόγω εταιρεία “ΛΑΡΥΜΝΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.” κατασκευάζει Αιολικό Πάρκο ισχύος 18,80 MW , στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, η ολοκλήρωση του οποίου εκτιμάται έως τις αρχές του 2026. Σημαντικό μέρος του Αιολικού Πάρκου, συνεχίζει να κατασκευάζεται από την “Εταιρεία” με σύμβαση EPC-BOP.

Επισημαίνεται επίσης ότι το σύνολο των χρηματοδοτήσεων και εγγυήσεων που έχουν παρασχεθεί υπέρ των ανωτέρω δύο μεταβιβασθεισών εταιρειών προς τις τράπεζες ή/και άλλα τρίτα μέρη , αναλαμβάνονται από τους αγοραστές -νέους μετόχους και καμμιά τραπεζική ή /και εταιρική υποχρέωση ή/ και δέσμευση δεν θα υφίσταται από και προς την Εταιρία σχετικά με τις εν λόγω εταιρείες.

Τέλος είναι προφανές ότι εκ των ως άνω συναλλαγών ουδόλως θα επηρεασθεί , αντιθέτως θα διασφαλισθεί η πλήρης , προσήκουσα και εμπρόθεσμη αποπληρωμή του Κοινού Ομολογιακού Δανείου της “Εταιρείας”, με επικείμενη ημερομηνία λήξεως την 22/12/2025″.